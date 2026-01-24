Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSeveral people slip every minute and whoever hits the brakes falls shocking video from Amroha up
हर मिनट कई फिसले, जिसने ब्रेक मारा वही गिरा; यूपी के अमरोहा से हैरान करने वाला वीडियो

हर मिनट कई फिसले, जिसने ब्रेक मारा वही गिरा; यूपी के अमरोहा से हैरान करने वाला वीडियो

संक्षेप:

यूपी के अमरोहा से एक वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि सड़क पर हर मिनट आधा दर्जन से अधिक बाइक सवार गिर रहे हैं। सड़क से गुजर रहे बाइक सवारों में जिसने भी ब्रेक मारा, वह सीधे जमीन पर नजर आया।

Jan 24, 2026 11:15 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, अमरोहा (बछरायूं)
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से सड़क हादसे का एक बेहद डरावना और हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। मंडी धनौरा-अमरोहा मार्ग पर शुक्रवार की सुबह 'मौत की फिसलन' देखने को मिली। आलम यह था कि सड़क पर हर मिनट आधा दर्जन से अधिक बाइक सवार गिर रहे थे। जिसने भी बचने के लिए ब्रेक मारा, वह सीधे जमीन पर नजर आया। इस फिसलन में गिरने वाले बाइक सवारों को चोट जरूर लगी लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वेव शुगर मिल की 'मैली' बनी मुसीबत

दरअसल, इस पूरी घटना के पीछे वेव शुगर मिल की लापरवाही सामने आई है। मिल से ले जाई जा रही 'मैली' (गन्ने का अवशेष) सड़क पर गिर गई थी। शुक्रवार सुबह जब क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी हुई तो यह मैली गीली होकर बेहद चिकनी हो गई। इसके चलते पूरी सड़क किसी 'स्केटिंग रिंग' में तब्दील हो गई और वाहनों पर से चालकों का नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो गया।

चीख-पुकार और अफरातफरी का माहौल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक सवार एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह गिर रहे हैं। एक गिरता है तो उसे बचाने के चक्कर में पीछे वाला ब्रेक मारता है और वह भी फिसल जाता है। देखते ही देखते दर्जनों लोग गिरते रहे और घायल होते रहे। सड़क पर हर तरफ चीख-पुकार मची रही। आसपास खड़े लोग भी समझ नहीं पा रहे थे कि किसी को कैसे समझाएं। अगर समझाने के लिए रोकते तो ब्रेक लगाते ही वह भी गिर जाता। हालत तो यह थी कि पैदल चलने पर भी लोग फिसल रहे थे।

ये भी पढ़ें:तुम्हारा बेटा हमारे पास है, 40 लाख भेजो, मासूम की हत्या के बाद मांगते रहे फिरौती

पुलिस ने मोर्चा संभालकर नियंत्रित की स्थिति

लगातार हो रहे हादसे की सूचना पर बछरायूं पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत यातायात को रुकवाया और स्थिति को नियंत्रित किया। स्थानीय प्रशासन ने शुगर मिल की इस लापरवाही पर कड़ा संज्ञान लिया है। सड़क से मैली को हटाने और स्थिति को सामान्य करने के लिए तत्काल कदम उठाए गए। वहीं, स्थानीय लोगों में शुगर मिल प्रबंधन के खिलाफ भारी आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि मिल के वाहनों से मैली गिरना आम बात है, लेकिन बारिश ने आज इसे जानलेवा बना दिया।