हर मिनट कई फिसले, जिसने ब्रेक मारा वही गिरा; यूपी के अमरोहा से हैरान करने वाला वीडियो

संक्षेप: यूपी के अमरोहा से एक वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि सड़क पर हर मिनट आधा दर्जन से अधिक बाइक सवार गिर रहे हैं। सड़क से गुजर रहे बाइक सवारों में जिसने भी ब्रेक मारा, वह सीधे जमीन पर नजर आया।

उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से सड़क हादसे का एक बेहद डरावना और हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। मंडी धनौरा-अमरोहा मार्ग पर शुक्रवार की सुबह 'मौत की फिसलन' देखने को मिली। आलम यह था कि सड़क पर हर मिनट आधा दर्जन से अधिक बाइक सवार गिर रहे थे। जिसने भी बचने के लिए ब्रेक मारा, वह सीधे जमीन पर नजर आया। इस फिसलन में गिरने वाले बाइक सवारों को चोट जरूर लगी लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई है।

वेव शुगर मिल की 'मैली' बनी मुसीबत दरअसल, इस पूरी घटना के पीछे वेव शुगर मिल की लापरवाही सामने आई है। मिल से ले जाई जा रही 'मैली' (गन्ने का अवशेष) सड़क पर गिर गई थी। शुक्रवार सुबह जब क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी हुई तो यह मैली गीली होकर बेहद चिकनी हो गई। इसके चलते पूरी सड़क किसी 'स्केटिंग रिंग' में तब्दील हो गई और वाहनों पर से चालकों का नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो गया।

चीख-पुकार और अफरातफरी का माहौल वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक सवार एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह गिर रहे हैं। एक गिरता है तो उसे बचाने के चक्कर में पीछे वाला ब्रेक मारता है और वह भी फिसल जाता है। देखते ही देखते दर्जनों लोग गिरते रहे और घायल होते रहे। सड़क पर हर तरफ चीख-पुकार मची रही। आसपास खड़े लोग भी समझ नहीं पा रहे थे कि किसी को कैसे समझाएं। अगर समझाने के लिए रोकते तो ब्रेक लगाते ही वह भी गिर जाता। हालत तो यह थी कि पैदल चलने पर भी लोग फिसल रहे थे।