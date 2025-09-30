Hindi NewsUP NewsSeveral IAS and IPS officers holding important positions in UP will retire today, along with two PCS
यूपी में आज कई महत्वपूर्ण पदों पर तैनात IAS-IPS हो जाएंगे रिटायर, 2 PCS भी होंगे सेवानिवृत्त
उत्तर प्रदेश में आज 30 सितंबर को कई महत्वपूर्ण पदों पर तैनात आईएस और आईपीएस अफसर रिटायर हो जाएंगे। इसके अलावा दो पीसीएस अधिकारी भी सेवानिवृत्त होंगे। वहीं 2011 बैच की आईपीएस अधिकारी सुधा सिंह ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया है।
Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 06:23 AM
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |