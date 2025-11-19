Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSeveral Hindu leaders on terrorists' hit list, claims Defence Council Chairman Gopal Rai
आतंकियों की हिट लिस्ट में कई हिंदूवादी नेता, रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय का दावा

आतंकियों की हिट लिस्ट में कई हिंदूवादी नेता, रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय का दावा

संक्षेप: दिल्ली विस्फोट मामले में पकड़े गए आतंकियों की हिटलिस्ट में कई हिंदूवादी नेता भी हैं। यह दावा विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने किया है। उनका कहना है कि आतंकियों की हिट लिस्ट में उनका नाम होने की जानकारी खुफिया विभाग से आए एक फोन के जरिए मिली है।

Wed, 19 Nov 2025 08:40 AMYogesh Yadav लखनऊ, संवाददाता
share Share
Follow Us on

दिल्ली विस्फोट मामले में पकड़े गए आतंकियों की हिटलिस्ट में कई हिंदूवादी नेता भी हैं। यह दावा विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने किया है। उनका कहना है कि हिंदूवादी नेताओं की इस फेहरिस्त में उनका भी नाम शामिल है। कहा कि आतंकियों की हिट लिस्ट में उनका नाम होने की जानकारी खुफिया विभाग से आए एक फोन के जरिए मिली है। पहले भी कई बार उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। धमकी भरे पत्र भी उनको भेजे गए हैं। सोशल मीडिया पर धमकी भरे संदेश भेज गए। दो बार जानलेवा हमले भी हुए। कहा कि दिल्ली में हुए ब्लास्ट से ठीक तीन दिन पहले उनके घर और आसपास कुछ संदिग्ध लोगों ने रेकी की, जिससे उनकी जान को खतरा बढ़ गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गोपाल राय ने मंगलवार को अपने आवास स्थित दफ्तर में प्रेसवार्ता में कहा कि वह बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री द्वारा आयोजित सनातन एकता पदयात्रा में शामिल होने मथुरा गए थे। तभी खुफिया विभाग के एक जिम्मेदार का उनके पास फोन आया। उनसे पूछा गया कि कब-कब और किस तरह की धमकियां उन्हें मिल चुकी हैं। उन्होंने सारी जानकारी उपलब्ध कराई। उनसे सरकारी सुरक्षा के बारे में भी जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि धमकियों से वह समय-समय पर प्रमुख सचिव, डीजीपी, खुफिया विभाग सहित जिम्मेदार पुलिस व प्रशासनिक अफसरों को अवगत कराते रहे हैं।

धर्मांतरण रैकेट के सरगना छांगुर बाबा को गिरफ्तार करवा चुका हूं: गोपाल राय

हिंदूवादी नेता गोपाल राय के मुताबिक वह कई मामलों में जैश-ए-मोहम्मद और सिद्धार्थनगर निवासी आईएसआई एजेंट शमशुल हुदा के बारे में प्रेमवार्ता के जरिए खुलासा कर चुके हैं। कहा कि धर्मांतरण रैकेट के सरगना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को भी वह गिरफ्तार करवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि संभव है कि इसी कारण खुफिया विभाग की जांच में यह बात सामने आई हो कि उन पर हमले की तैयारी की जा रही हो। बताया कि साल 2018 में जनपदीय सुरक्षा समिति ने उनकी एक्स कैटेगरी की सुरक्षा की संस्तुति कर शासन को रिपोर्ट भेजी थी। साल 2019 से 2024 तक उन्हें सरकारी सुरक्षा मिली थी, जिसे खुफिया विभाग के एक अफसर की साजिश से हटा दिया गया।