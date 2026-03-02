होली से पहले इस जिले में कई हादसे, तेज रफ्तार गाड़ियों की भिड़ंत, कोटेदार समेत पांच लोगों की मौत
यूपी के सीतापुर में होली से पहले अलग-अलग क्षेत्रों में कई भीषण हादसे हो गए। कहीं बाइक सवार को टक्करी मारी तो कहीं तेज रफ्तार गाड़ियों ने राह चलते लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई।
Sitapur News: होली के पहले सीतापुर जिले में कई जगह भीषण हादसे हो गए। अलग-अलग हुए हादसों ने पांच लोगों की जान ले ली। पहला हादसा मछरेहटा में हुआ है। यहां तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से बाइक सवार कोटेदार अजीत शुक्ला उर्फ बब्लू (48) की मौत हो गई। वहीं, मछरेहटा इलाके में कार की टक्कर से शालू (35) व रामपति (55) की जान चली गई। उधर, सदंना में अनियंत्रित बुलेके पोल से टकराने से चालक मनोज (35) की मौत हो गई। वहीं दो अन्य लोग घायल हो गए। साथ ही इमलिया सुल्तानपुर इलाके में सड़क किनारे खंती में बाइक पलटने से बाक सवार चाचा लक्ष्मण (40) की मौत हो गई। वहीं, भजीजा घायल हो गया। पुलिस ने पांचों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
सड़क हादसे में कोटेदार की मौत
मछरेहटा संवाददाता के अनुसार मुसुओली निवासी कोटेदार अजीत शुक्ला उर्फ बब्लू (48) रविवार को बाइक से वह किसी काम से निकले थे। अजीत रात में बाइक से घर लौट रहे थे। वह घर से कुछ दूर पहले पहुंचे ही थे तभी तेज रफ्तार वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक सवार उछलकर सड़क पर जा गिरा। सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजन आनन-फानन में अजीत को अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी मछरहेटा के मुताबिक घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कार सवार ने दो महिलाओं रौंदा, मौत
मछरेहटा संवाददाता के अनुसार भारासैनी पुलिया के पास सटलिया गांव जलजीवन मिशन योजना के तहत पाइप लाइन डालने के लिए सड़क खोदी गई थी। रविवार रात मछरेहटा निवासी शालू (35) घर के बाहर मिट्टी सही कर रहीं थी। इस बीच जलालपुर की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार शालू को रौंदते हुए निकल गई। हादसा देख अफरा-तफरी मच गई। इतना ही नहीं अनियंत्रित कार सवार ने कुछ दूरी पर खड़ी कुनेहटा निवासी रामपति (55) को भी टक्कर मार टक्कर से रामपति उछलकर दूर जा गिरी। चीख पुकार सनु आसपास के लोग दौड़े तब तक कार सवार फर्राटा भरते हुए भाग निकला था। आसपास के लोगों की मदद से परिवार वाले दोनों महिलाओं को अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने दोनों महिलाओं को मृत घोषित कर दिया मछरेहटा थाना प्रभारी प्रभात गुप्ता ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कार की तलाश की जा रही है।
बुलेट बिजली के पोल से टकराई, एक की मौत, दो घायल
संदना संवाददता के अनुसार संदना के तारापुर निवासी मनोज (35) नशे का आदी था। सोमवार को वह अपने चचेर भाई की बुलेट मांग कर लाया था। वह नशे में धुत था, चौराहे पर मौजूद लोगों ने उसे बुलेट चलाने से मना किया पर वह माना नहीं। नशें में मनोज ने बाइक दौड़ा दी। वह कुछ दूर आगे बढ़ा ही था तभी तेज रफ्तार बुलेट अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पोल से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी की मनोज बाइक से उछलकर सड़क पर गिर गया। सिर में में गंभीर चोट आने से मौके पर ही मनोज की मौत हो गई। वहीं बाइक घिसटते हुए अपनी दुकान के बाहर खड़े आशीष को रौंदते हुए सामने से आ रहे बाइक से टकरा गई। हादसे में आशीष और बाइक सवार चोटिल हो गया। हादसे के बाद बाइक सवार भाग गया। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने आसपास के लोगों की मदद से आशीष को सीएचसी भेजवाया। जहां डॉक्टरों ने आशीष की हालत गंभीर देख प्राथमिक उचपार कर लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। थाना प्रभारी के मुताबिक मनोज के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सड़क किनारे खंती में पलटी बाइक, चाचा की मौत, भतीजा घायल
इमलिया सुल्तानपुर संवाददाता के अनुसार इमलिया सुल्तानपुर के जगना गांव निवासी लक्ष्मण (40) अपने भतीजे रिंकू के साथ लखीमपुर में मजदूरी कर रहे थे। रविवार रात तें वह होली का त्योहार मनाने बाइक से घर लौट रहे थे। देर रात वह नौवा अंबरपुर के पास पहुंचे ही थे तभी मोड़ पर बाइक अनयंत्रित हो गई। जब तक चालक बाइक संभाल पाता बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंती में पलट गई। हादसे में चाचा-भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने दोनों घायलों को सीएचसी भेजवाया। जहां डॉक्टरों ने लक्ष्मण को मृत घोषित कर दिया। वहीं, रिंकू की हालत गंभीर देख प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जहां रिंकू का इलाज चल रहा है। , जबकि रिंकू गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल रिंकू को उपचार के लिए ऐलिया सीएचसी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
