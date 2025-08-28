Seven-year-old girl attacked by dogs from three sides, CCTV footage also surfaced सात साल की बच्ची पर तीन तरफ से कुत्तों ने किया हमला, सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSeven-year-old girl attacked by dogs from three sides, CCTV footage also surfaced

सात साल की बच्ची पर तीन तरफ से कुत्तों ने किया हमला, सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने

मथुरा में सात साल की बच्ची पर तीन तरफ से कुत्तों ने हमला कर दिया। जिस दौरान बच्ची घर के बाहर ही खेल रही थी, उसी दौरान हमला हुआ। संयोग से एक युवक की नजर बच्ची पर पड़ गई और वह डंडा लेकर दौड़ पड़ा। इससे बच्ची को कुत्तों से राहत मिली।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, मथुरा, हिन्दुस्तान संवादThu, 28 Aug 2025 11:12 PM
share Share
Follow Us on
सात साल की बच्ची पर तीन तरफ से कुत्तों ने किया हमला, सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने

कुत्तों का आतंक जारी है। इस बार मथुरा के जैंत स्थित गांव तेहरा में सात साल की बच्ची को हमलावर कुत्तों ने नोच खाया। गनीमत रही कि समय पर एक युवक डंडा लेकर पहुंचा और कुत्तों को भगाया। बच्ची का इलाज कराया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है।

गुरुवार को गांव तेहरा निवासी उमेश की बेटी सृष्टि (7) घर के बाहर पगडंडी पर खेलते हुए जा रही थी। तभी तीन कुत्तों ने उस पर हमला बोल दिया। बच्ची उनसे बचने के लिए भागी लेकिन संभल नहीं सकी और गिर पड़ी। इसके बाद कुत्तों ने सिर, हाथ, पैर पर नोचना शुरू कर दिया। इस दौरान बच्ची की चीख पुकार सुनकर घर से निकले एक युवक डंडा लेकर कुत्तों की ओर दौड़ा तब वे भागे और बच्ची की जान बच सकी। कुत्तों के इस हमले में घायल बच्ची वहीं सिर पर हाथ रखकर बैठ गई। वहां पहुंचकर कुछ और ग्रामीणों ने उसका हाल देखा और घरवालों को सूचना दी। बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे रेबीज का इंजेक्शन और मरहम पट्टी की गई। बच्ची अब भी दहशत में है।

11 सेकंड तक कुत्ते फफेड़ते रहे

जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें दिख रहा है कि 11 सेकंड तक कुत्ते बच्ची को फफेड़ते रहे। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि बच्ची कुत्तों से बचने के लिए तेजी से भागती है। इसी दौरान पीछे से एक कुत्ता उसे पैर में काटता है। इससे वह गिर जाती है। उसके गिरने के बाद दो कुत्ते उसके पैरों पर झपट रहे हैं और एक कुत्ता सिर के बाल मुंह से दबाकर खींचता है। कुत्ता बाल मुंह में दबाए बच्ची को खींच भी लेता है। बच्ची इस दौरान लगातार चीखती रहती है। तभी एक युवक डंडा लेकर दौड़ता हुआ आता है। वो एक कुत्ते को डंडा मारता है तब कुत्ते भागते हैं और बच्ची को राहत मिलती है।

Girl Dog Mathura अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |