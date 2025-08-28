सात साल की बच्ची पर तीन तरफ से कुत्तों ने किया हमला, सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने

मथुरा में सात साल की बच्ची पर तीन तरफ से कुत्तों ने हमला कर दिया। जिस दौरान बच्ची घर के बाहर ही खेल रही थी, उसी दौरान हमला हुआ। संयोग से एक युवक की नजर बच्ची पर पड़ गई और वह डंडा लेकर दौड़ पड़ा। इससे बच्ची को कुत्तों से राहत मिली।

कुत्तों का आतंक जारी है। इस बार मथुरा के जैंत स्थित गांव तेहरा में सात साल की बच्ची को हमलावर कुत्तों ने नोच खाया। गनीमत रही कि समय पर एक युवक डंडा लेकर पहुंचा और कुत्तों को भगाया। बच्ची का इलाज कराया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है।

गुरुवार को गांव तेहरा निवासी उमेश की बेटी सृष्टि (7) घर के बाहर पगडंडी पर खेलते हुए जा रही थी। तभी तीन कुत्तों ने उस पर हमला बोल दिया। बच्ची उनसे बचने के लिए भागी लेकिन संभल नहीं सकी और गिर पड़ी। इसके बाद कुत्तों ने सिर, हाथ, पैर पर नोचना शुरू कर दिया। इस दौरान बच्ची की चीख पुकार सुनकर घर से निकले एक युवक डंडा लेकर कुत्तों की ओर दौड़ा तब वे भागे और बच्ची की जान बच सकी। कुत्तों के इस हमले में घायल बच्ची वहीं सिर पर हाथ रखकर बैठ गई। वहां पहुंचकर कुछ और ग्रामीणों ने उसका हाल देखा और घरवालों को सूचना दी। बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे रेबीज का इंजेक्शन और मरहम पट्टी की गई। बच्ची अब भी दहशत में है।