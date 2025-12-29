आतंक का पर्याय बना सातवां भेड़िया मारा गया, आदमखोर के अंत से थोड़ी राहत; दहशत बरकरार

संक्षेप: यह इलाका भेड़िए से प्रभावित है। गांव में कई हमले भी हो चुके हैं। गश्ती टीमों को सर्च आपरेशन के दौरान एक भेड़िया दिखाई दिया। टीम ने घेराबंदी कर रेस्क्यू करने की कोशिश की लेकिन ऑपरेशन में सफलता नहीं मिली। डीएफओ ने बताया कि गश्त टीमों द्वारा को सर्च आपरेशन के दौरान रेस्क्यू करने की कार्यवाही की गई।

बहराइच के कैसरगंज वन रेंज में भेड़िए को लेकर चल रहे रेस्क्यू अभियान में वन विभाग के शूटरों ने आतंक का पर्याय बनेे एक और भेड़िए को गोली मारकर ढेर कर दिया। अब तक सात भेड़िए को गोली मारी गई है। ये भेड़िए भी कई लोगों की जान ले चुके हैं। ड्रोन कैमरों की मदद से तलाश किया गया। आदमखोर भेड़िए के अंत से ग्रामीणों ने कुछ राहत महसूस की है लेकिन दहशत अब भी बरकरार है। वन विभाग के सर्च अभियान से भेड़िए के हमले में बीते 15 दिनों में कमी देखी जा रही है।

घटना कैसरगंज इलाके के ग्राम पंचायत भिरगूपुरवा के बिरजा पकड़िया में हुई है। यहां विभाग के कर्मी सर्च अभियान चला रहे थे। यह इलाका भेड़िए से प्रभावित है और गांव में कई हमले भी हो चुके हैं। गश्ती टीमों को सर्च आपरेशन के दौरान एक भेड़िया दिखाई दिया। अधिकारियों के मुताबिक टीम ने घेराबंदी कर रेस्क्यू करने की कोशिश की लेकिन ऑपरेशन में सफलता नहीं मिली। डीएफओ रामसिंह यादव ने बताया कि गश्त टीमों द्वारा को सर्च आपरेशन के दौरान रेस्क्यू करने की कार्यवाही की गई। उस पर फायर किया गया।

उन्होंने बताया कि एक अदद नर भेड़िया को मृत अवस्था में पाया गया,जिसके शव को प्रभागीय कार्यालय परिसर लाया गया। सोमवार को पशु चिकित्सकों के पैनल द्वारा मृत नर भेड़िया के शव का पोस्टमार्टम किया है। ये सातवां भेड़िया है। धीरे-धीरे इलाके के सभी भेड़ियों का खात्मा किया जाएगा। राम सिंह यादव का कहना है कि लाग एहतियात बरतें, खासतौर से बच्चों पर विशेष निगरानी रखें।

अब तक मारे गए भेड़िए 28 सितंबर रोहित पुरवा

15 अक्टूबर भिरगू पुरवा

2 नवंबर प्रधान पुरवा

16 नवंबर गोड़हिया नंबर 3

13 दिसंबर गोड़हिया नंबर 4

14 दिसंबर गोड़हिया नंबर 4