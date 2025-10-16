Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSeven years after burning married woman verdict came husband and in-laws were sentenced to life imprisonment

विवाहिता को जिंदा जलाने में सात साल बाद आया फैसला, पति और सास-ससुर को उम्रकैद

संक्षेप: फतेहपुर में दहेज के लिए विवाहिता को जिंदा जलाकर मारने के मामले में पति और सास-ससुर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट-दो अजय सिंह प्रथम की अदालत ने तीनों पर सात-सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

Thu, 16 Oct 2025 10:33 PMDinesh Rathour फतेहपुर, कार्यालय संवाददाता
share Share
Follow Us on
विवाहिता को जिंदा जलाने में सात साल बाद आया फैसला, पति और सास-ससुर को उम्रकैद

फतेहपुर में दहेज के लिए विवाहिता को जिंदा जलाकर मारने के मामले में पति और सास-ससुर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट-दो अजय सिंह प्रथम की अदालत ने तीनों पर सात-सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पति पहले से ही जेल में था। फैसला आने के बाद जमानत पर रहे सास-सुसर को भी जेल भेज दिया गया है।

शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि हुसैनगंज थाने के कमलापुर मजरे औढ़ेरा निवासी अरुण कुमार ने 25 मई 2015 को बहन अर्चना की शादी मलवां थाने के हरबंसपुर निवासी रिटायर्ड दरोगा राम सिंह के बेटे विवेक से की थी। अरुण का आरोप था कि शादी के बाद से ससुरालीजन एक लाख रुपये की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर ससुरालीजन बहन को प्रताड़ित करते हुए विवेक की दूसरी शादी करने की धमकी देते थे। 17 मई 2018 की सुबह इसी बात को लेकर पति विवेक, ससुर राम सिंह और सास राम प्यारी ने मिट्टी का तेल डालकर अर्चना को जला दिया था।

सूचना पर वह लोग पहुंचे और अर्चना को अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां मजिस्ट्रेट ने मृत्य पूर्व बयान दर्ज किए थे। बाद में अर्चना की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उसने पति, सास व ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए सभी के खिलाफ साक्ष्य समेत कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए। सुनवाई के दौरान 11 गवाहों ने बयान दर्ज कराए, जिस पर अभियोजक और बचाव पक्ष के वकील ने जिरह की। प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, मृतका के मृत्य पूर्व बयान और अभियोजक की दलीलों के आधार पर कोर्ट ने तीनों को दोषी ठहराया है।