घर में खेल रही सात साल की बच्ची को सांप ने डंसा; अंगुलियों में सात बार मारा फन, मौत

बारिश के मौसम में बिलों में पानी भर जाने के कारण कीड़े-मकोड़े सुरक्षित स्थान की तलाश में निकल रहे हैं। ऐसे में ये जीव कई बार लोगों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के बदायूं से सामने आया है।

बारिश के मौसम में बिलों में पानी भर जाने के कारण कीड़े-मकोड़े सुरक्षित स्थान की तलाश में निकल रहे हैं। ऐसे में ये जीव कई बार लोगों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के बदायूं से सामने आया है। उसावां क्षेत्र के नबीगंज गांव में घर में खेल रही सात साल की बच्ची को सांप ने डस लिया। सांप ने एक बार नहीं बल्कि सात बार डंसा, जिससे बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बच्ची की अंगुलियों से खून निकल रहा था।

उसावां क्षेत्र के नबीगंज गांव के रहने वाले हरकिशन यादव की सात साल की बेटी नेहा सोमवार को घर में खेल रही थी। उसी दौरान सांप ने डस लिया। जिसकी वजह से बच्ची की हालत बिगड़ गई। परिवार के लोग बच्ची को लेकर वैद्य-हकीम के पास ले गए। हालत में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, वहां भी हालत में सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर ने नेहा को मृत घोषित कर दिया। नेहा की मौत की खबर के बाद परिवार में कोहराम मच गया। बच्ची के चाचा ने बताया कि नेहा अपने दो भाइयों और चार बहनों में सबसे छोटी थी। आज वह घर के कमरे में गिट्टी से खेल रही थी। वहीं छुपे सांप ने उसे डस लिया। सांप ने उसकी अंगुलियों में सात बार फन मारे, जिसकी वजह से चार उंगलियों से खून निकल रहा था। नेहा की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया।