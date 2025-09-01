seven year old girl playing at home was bitten by snake its hood hit her fingers seven times causing her death घर में खेल रही सात साल की बच्ची को सांप ने डंसा; अंगुलियों में सात बार मारा फन, मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP Newsseven year old girl playing at home was bitten by snake its hood hit her fingers seven times causing her death

बारिश के मौसम में बिलों में पानी भर जाने के कारण कीड़े-मकोड़े सुरक्षित स्थान की तलाश में निकल रहे हैं। ऐसे में ये जीव कई बार लोगों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के बदायूं से सामने आया है।

Dinesh Rathour बदायूंMon, 1 Sep 2025 08:02 PM
बारिश के मौसम में बिलों में पानी भर जाने के कारण कीड़े-मकोड़े सुरक्षित स्थान की तलाश में निकल रहे हैं। ऐसे में ये जीव कई बार लोगों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के बदायूं से सामने आया है। उसावां क्षेत्र के नबीगंज गांव में घर में खेल रही सात साल की बच्ची को सांप ने डस लिया। सांप ने एक बार नहीं बल्कि सात बार डंसा, जिससे बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बच्ची की अंगुलियों से खून निकल रहा था।

उसावां क्षेत्र के नबीगंज गांव के रहने वाले हरकिशन यादव की सात साल की बेटी नेहा सोमवार को घर में खेल रही थी। उसी दौरान सांप ने डस लिया। जिसकी वजह से बच्ची की हालत बिगड़ गई। परिवार के लोग बच्ची को लेकर वैद्य-हकीम के पास ले गए। हालत में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, वहां भी हालत में सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर ने नेहा को मृत घोषित कर दिया। नेहा की मौत की खबर के बाद परिवार में कोहराम मच गया। बच्ची के चाचा ने बताया कि नेहा अपने दो भाइयों और चार बहनों में सबसे छोटी थी। आज वह घर के कमरे में गिट्टी से खेल रही थी। वहीं छुपे सांप ने उसे डस लिया। सांप ने उसकी अंगुलियों में सात बार फन मारे, जिसकी वजह से चार उंगलियों से खून निकल रहा था। नेहा की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया।

फर्रुखाबाद में किशोरी को सांप ने डसा, मौत

वहीं दूसरी ओर फर्रुखाबाद में खेत गई एक किशोरी को सांप ने काट लिया इससे उसकी मौत हो गई। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया। परिजन शव लेकर चले गए। जनपद हरदोई के थाना पाली के गांव विरायमपुर निवासी नेकराम की 17 वर्षीय बेटी पिंकी रविवार दोपहर 2 बजे करीब घर के नजदीक शौच करने के लिए गई तभी उसको सांप ने काट लिया। किशोरी ने घर पर आकर परिजनों को बताया। परिजन इलाज को लोहिया अस्पताल लेकर आए यहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। ताऊ पुतान भतीजी का शव लेकर घर चले गए। उन्होंने बताया कि हमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है।

