मौत का 'कैंपस' बनता IIT कानपुर? 22 महीनों में 7 लोगों ने की आत्महत्या

संक्षेप: आईआईटी कानपुर में 22 महीने में 7 लोगों ने सुसाइड किया है। जबकी पिछले 11 महीने के भीतर चार छात्रों ने आत्महत्या की। इससे संस्थान की काउंसिलिंग और छात्र सहयोग व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं।

आईआईटी कानपुर में 22 महीनों में सात लोगों ने जान दी है। जबकि पिछले 11 महीने के भीतर चार छात्रों ने आत्महत्या की है। इससे संस्थान की काउंसिलिंग और छात्र सहयोग व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। सोमवार को बीटेक चतुर्थ वर्ष के छात्र जय सिंह ने अपनी जान दे दी। इसके बाद लगातार चर्चा है कि वह पढ़ाई के दबाव में था। चर्चा है कि जय लगातार बैक आने से परेशान था और दो बार से प्लेसमेंट में भी बैठने का मौका नहीं मिल रहा था। मामले को गंभीरता से देखते हुए आईआईटी प्रशासन ने जय सिंह की एकेडमिक रिपोर्ट तलब की है। ताकि आत्महत्या की वजह स्पष्ट हो सके।

आईआईटी कानपुर प्रशासन के अनुसार जय सिंह ने वर्ष 2020 में बीटेक के बायोलॉजिकल साइंसेज एंड बायोइंजीनियरिंग विभाग (बीएसबीई) में दाखिला लिया था। चार साल का पाठ्यक्रम 2024 में पूरा हो जाना चाहिए था। सूत्रों का कहना है कि कुछ विषयों में उसकी स्थिति कमजोर थी। इससे ईयर बैक लगने की आशंका जताई जा रही है। क्योंकि शैक्षिक सत्र 2026 तक जय सिंह का कोर्स पूरा नहीं हुआ है। हालांकि, संस्थान प्रशासन की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस और प्रशासन दोनों ही एकेडमिक और मानसिक पहलुओं की गहन जांच कर रहे हैं।

11 महीने में चौथी मौत इस साल आईआईटी में यह चौथी मौत है। इससे पहले तीन छात्र और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर आत्महत्या कर चुके हैं। लगातार हो रही इन घटनाओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या संस्थान की काउंसलिंग व्यवस्था वास्तव में जरूरतमंद छात्रों तक पहुंच पा रही है। वहीं, आईआईटी प्रशासन का दावा है कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। संस्थान में दस प्रोफेशनल काउंसलर नियुक्त हैं, जिनमें मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक दोनों शामिल हैं, जो 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। तीन एम्पेनल्ड साइकियाट्रिस्ट भी नियुक्त हैं। साथ ही, 24 घंटे चलने वाली ऑनलाइन हेल्पलाइन, प्रीवेंशन ऑफ इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से नियमित प्रशिक्षण, डी-एडिक्शन क्लीनिक और हर 30 स्नातक छात्रों पर एक फैकल्टी एडवाइजर की व्यवस्था की गई है।

22 महीनों में संस्थान में सात ने दी जान पिछले 22 महीनों में संस्थान में सात आत्महत्या की घटनाएं हो चुकी हैं। संस्थान के डीन ऑफ एकेडमिक्स अफेयर्स प्रो. अशोक डे ने कहा कि निदेशक की मेल के माध्यम से घटना की जानकारी मिली है। छात्र के एकेडमिक्स की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अभी इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। सभी नए यूजी और पीजी छात्रों की पहले सप्ताह में मानसिक स्वास्थ्य जांच की जाती है। जिन छात्रों में मध्यम या गंभीर जोखिम पाया जाता है, उनसे प्रशिक्षित काउंसलर संपर्क करते हैं और जरूरत पड़ने पर मनोचिकित्सक के पास भेजा जाता है।

संस्थान में आत्महत्याएं ● 19 दिसंबर 2023 : शोध सहायक स्टाफ डॉ. पल्लवी चिल्का

● 10 जनवरी 2024 : एमटेक छात्र विकास मीणा

● 18 जनवरी 2024 : पीएचडी छात्रा प्रियंका जायसवाल

● 10 अक्तूबर 2024 : पीएचडी छात्रा प्रगति

● 10 फरवरी 2025 : पीएचडी रिसर्च स्कॉलर अंकित यादव

● 25 अगस्त 2025 : सॉफ्टवेयर डेवलपर दीपक चौधरी

● 01 अक्तूबर 2025 : बीटेक अंतिम वर्ष का छात्र धीरज सैनी