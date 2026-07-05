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10 में 7 छात्र मिले नोमोफोबिया के शिकार, मेडिकल कॉलेज में हुई रिसर्च में खुलासा; बेचैन कर रही ये लत

Ajay Singh सुशील सिंह, लखनऊ
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मोबाइल की लत छात्र-छात्राओं में बेचैनी और घबड़ाहट की वजह बन रही है। थाेड़ी देर के लिए भी मोबाइल से दूरी उन पर भारी पड़ रही है। इस बीच लखनऊ के एक मेडिकल कॉलेज में 418 छात्र-छात्राओं पर हुए शोध में नोमोफोबिया को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। करीब 67.57% छात्राएं,  70.39% छात्र इसके शिकार मिले हैं।

10 में 7 छात्र मिले नोमोफोबिया के शिकार, मेडिकल कॉलेज में हुई रिसर्च में खुलासा; बेचैन कर रही ये लत

Mobile Addiction : मौजूदा समय में मोबाइल हमसे इस कदर जुड़ चुका है कि इसके बिना रोजमर्रा के कामों की कल्पना करना भी मुश्किल लगने लगा है लेकिन क्या एक तरह से हम इसकी लत के भी शिकार हो गए हैं। मोबाइल फोन से कुछ देर के लिए दूर होने पर बेचैनी, बैटरी खत्म होने, नेटवर्क जाने या फोन घर पर छूट जाने पर घबराहट महसूस होना ‘नोमोफोबिया’ (नो मोबाइल फोन फोबिया) के लक्षण हैं। लखनऊ के एक मेडिकल कॉलेज के 418 एमबीबीएस छात्रों पर किए गए शोध में उनमें यह लक्षण पाए गए। इस रिसर्च में और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।

जिन 418 मेडिकल छात्रों पर शोध किया गया उनमें से करीब 67.57% छात्राएं और 70.39% छात्र इस लत के शिकार मिले। शोध में 55.7% पुरुष और 44.3% महिला छात्र शामिल थे। शोध को इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन ने प्रकाशित किया है। ये शोध लोहिया संस्थान की कम्युनिटी मेडिसिन विभाग की डॉ. मिली सेंगर, डॉ. अनामिका चंद्रा और टीएस मिश्रा कॉलेज के डॉ. राजेश कुंवर, डॉ. गिनिक गुप्ता और एमएसडब्ल्यू डॉ. रमा सैनी ने किया है । डॉ. मिली सेंगर ने शोध में करीब 70 फीसदी छात्रों में ये समस्या मिली। फोन की लत और पढ़ाई के तनाव के बीच गहरा संबंध पाया गया। शोध में शामिल हर 10 में करीब सात छात्र में मोबाइल से दूर होने का डर मिला।

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नोमोफोबिया क्या है

‘नो मोबाइल फोन फोबिया’ वह स्थिति है, जिसमें व्यक्ति अपने फोन पर इस कदर निर्भर हो जाता है कि मोबाइल के बिना रहने या नेटवर्क से दूर होने पर उसे अत्यधिक घबराहट, बेचैनी और असुरक्षा की भावना होने लगती है। लंबे समय में यह स्थिति कई और परेशानियों को जन्म दे सकती है।

कैसे बच सकते हैं नोमोफोबिया से

मोबाइल की लत अच्छी नहीं है लेकिन मोबाइल मौजूदा दौर की सच्चाई भी है। ऐसे में सवाल उठता है कि इसके इस्तेमाल के साथ दुष्प्रभावों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मेडिकॅल कॉलेज के 418 छात्रों पर शोध के बाद नोमोफोबिया को लेकर हुए खुलासों के साथ कुछ उपाय भी सुझाए गए हैं। इन उपायों के मुताबिक मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के अनुसार ही किया जाना चाहिए। घर पर और पढ़ाई के समय के लिए हर किसी को अपने लिए कुछ कड़े नियम बनाने होंगे।

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सुझाया गया है कि छात्र और छात्राएं पढ़ाई के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक लें लेकिन इस दौरान मोबाइल से दूरी बनाकर रखें। इसके साथ ही पूरी नींद लेने के महत्व के बारे में भी बताया गया है। कहा गया है कि जब अच्छी नींद लेना शारीरिक ही नहीं मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो शरीर को खुद को रिपेयर करने का मौका मिलता है और आप कई सारी दिक्कतों से बच जाते हैं। मन भी प्रफुल्लित रहता है। इन सबके साथ स्क्रीन टाइम को कम करने की कोशिश भी की जानी चाहिए।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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