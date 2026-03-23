अंतिम विदाई: 7 महीने का इंतज़ार खत्म, रेस्क्यू ऑपरेशन में शहीद अग्निवीर को मिला सैन्य सम्मान
अग्निवीर सचिन पोनिया उत्तरकाशी के धारली में पांच अगस्त 2025 में आई आपदा में बचाव कार्य के दौरान वह लापता हो गए थे। सोमवार को शहीद अग्निवीर का छवि चित्र, राष्ट्रीय ध्वज लेकर मथुरा से सेना की टुकड़ी कस्बा मुरसान पहुंची तो काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए।
उत्तर प्रदेश के हाथरस के मुरसान के गांव करील का अग्निवीर पिछले सात महीने से लापता चल रहे थे। अब सेना की ओर से लापता अग्निवीर को शहीद का दर्जा दिया गया है। सोमवार को मथुरा से आई सेना की टुकड़ी ने सैन्य सम्मान दिया। इससे पूर्व कस्बा मुरसान से लेकर गांव तक तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई, जिसमें शहीद अमर रहे के जयकारे लगे। सैन्य सम्मान मिलने के बाद परिजन की आंखे नम हो गई।
कस्बा मुरसान क्षेत्र के गांव करील के रहने वाले अग्निवीर सचिन पोनिया उत्तरकाशी के धारली में पांच अगस्त 2025 में आई आपदा में बचाव कार्य के दौरान वह लापता हो गए थे। उनका कहीं कोई पता नहीं चला। सोमवार को शहीद अग्निवीर का छवि चित्र, राष्ट्रीय ध्वज लेकर मथुरा से सेना की टुकड़ी कस्बा मुरसान पहुंची। तो काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। तिरंगा रैली कस्बा से लेकर गांव तक निकाली गई। जगह-जगह पुष्प वर्षा हुई। इस दौरान अग्निवीर सचिन पोनिया अमर रहे, भारत माता की जय, वंदे मातरम के जयकारे गूंजे। सैन्य सम्मान पाकर शहीद अग्निवीर के परिजन की आंखे नम हो गई। शहीद बेटे के छविचित्र को देखकर मां बेसुध हो गई। जैसे-तैसे परिजन ने उन्हें संभाला। घर के ही निकट एक खुले प्लॉट में टैंट लगाकर सम्मान सहित शहीद के छविचित्र को रखा गया। जिस पर एसडीएम सदर राजबहादुर सिंह,कोतवाली प्रभारी वीपी गिरी के अलावा परिजन व ग्रामीणों पुष्प चक्र अर्पित कर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। राष्ट्रीय लोक दल के युवा नेता प्रवीण पोनिया ने सचिन पनिया के परिवार को सांत्वना दी।
वापस आ जा, आंखों के आंसू भी सूख गए
अग्निवीर सचिन के लापता होने के बाद सोमवार को शहीद होने की जानकारी गांव में लोगों को मिली। गांव में सैन्य सम्मान के साथ गार्ड ऑफ सलामी दी गई। तो वहीं दूसरी तरफ पुष्प चक्र अर्पित किया गया। ताऊ सचिन की फोटो उठाकर अपने सीने से लगाकर रोने लगे और कहने लगे कि सचिन अब लौट के आ जा। मेरी आंखों के आंसू भी सूख गए है। यह देख कर लोगों की आंखों में आंसू आ गए।
बहन से किया था रक्षाबंधन पर आने का वायदा
अग्निवीर सचिन की बहन श्वेता का रो रो कर बुरा हाल है। 5 अगस्त को उत्तरकाशी धारली में लापता हुए अग्नि वीर की बहन ने बताया कि लापता होने से दो दिन पहले तक सचिन से परिवार के लोगों की बात हुई थी। बातचीत के दौरान सचिन ने अपनी बहन से रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए आने का वादा किया था। बहन अपने भाई का इंतजार कर रही थी मगर 5 अगस्त को जब भाई के लापता होने की जानकारी मिली। बहन रोते बिलखते हुए बोली कि भाई तूने मुझे रक्षाबंधन पर आकर राखी बनवाने का वादा किया था। तेरी राखी इंतजार करती रह गई।
घर का इकलौता चिराग था सचिन
लापता अग्नि वीर के पिता सचिन चंद्रवीर सिंह ने बताया कि वह उनके घर का इकलौता चिराग था। सचिन के ऊपर ही परिवार की पूरी जिम्मेदारी थी। अग्नि वीर जवान के अचानक लापता हो जाने पर आज सचिन को सैन्य सम्मान के साथ गार्ड ऑफ सलामी दी गई और वहीं शहीद का दर्जा मिला।
यह हुई थी घटना....
मुरसान क्षेत्र के करील के लापता अग्न वीर के घर पर बटालियन के अधिकारी उसके परिवार से मिलने के लिए उसके गांव में उसके घर पर पहुंचे। मुरसान के करील गांव के अग्निवीर सचिन पोनियां उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद से लापता हैं। उनकी तलाश लगातार जारी है। इनमें से 3 जवानों के शव मिल चुके हैं, जबकि सचिन सहित 6 जवान अभी भी लापता हैं। उन्हें खोजने के प्रयास जारी हैं। गांव करील निवासी 23 वर्षीय सचिन पोनियां पुत्र चंद्रवीर सिंह ने तुहीराम इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की थी। वह अपने पिता के इकलौते बेटे हैं। सचिन 30 अक्टूबर 2024 को अग्निवीर के रूप में सेना में भर्ती हुए थे। प्रशिक्षण के बाद उनकी पहली तैनाती 19 जून को उत्तरकाशी के धराली स्थित हर्षिल घाटी में हुई थी।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें