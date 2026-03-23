अंतिम विदाई: 7 महीने का इंतज़ार खत्म, रेस्क्यू ऑपरेशन में शहीद अग्निवीर को मिला सैन्य सम्मान

अग्निवीर सचिन पोनिया उत्तरकाशी के धारली में पांच अगस्त 2025 में आई आपदा में बचाव कार्य के दौरान वह लापता हो गए थे। सोमवार को शहीद अग्निवीर का छवि चित्र, राष्ट्रीय ध्वज लेकर मथुरा से सेना की टुकड़ी कस्बा मुरसान पहुंची तो काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए।

उत्तर प्रदेश के हाथरस के मुरसान के गांव करील का अग्निवीर पिछले सात महीने से लापता चल रहे थे। अब सेना की ओर से लापता अग्निवीर को शहीद का दर्जा दिया गया है। सोमवार को मथुरा से आई सेना की टुकड़ी ने सैन्य सम्मान दिया। इससे पूर्व कस्बा मुरसान से लेकर गांव तक तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई, जिसमें शहीद अमर रहे के जयकारे लगे। सैन्य सम्मान मिलने के बाद परिजन की आंखे नम हो गई।

कस्बा मुरसान क्षेत्र के गांव करील के रहने वाले अग्निवीर सचिन पोनिया उत्तरकाशी के धारली में पांच अगस्त 2025 में आई आपदा में बचाव कार्य के दौरान वह लापता हो गए थे। उनका कहीं कोई पता नहीं चला। सोमवार को शहीद अग्निवीर का छवि चित्र, राष्ट्रीय ध्वज लेकर मथुरा से सेना की टुकड़ी कस्बा मुरसान पहुंची। तो काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। तिरंगा रैली कस्बा से लेकर गांव तक निकाली गई। जगह-जगह पुष्प वर्षा हुई। इस दौरान अग्निवीर सचिन पोनिया अमर रहे, भारत माता की जय, वंदे मातरम के जयकारे गूंजे। सैन्य सम्मान पाकर शहीद अग्निवीर के परिजन की आंखे नम हो गई। शहीद बेटे के छविचित्र को देखकर मां बेसुध हो गई। जैसे-तैसे परिजन ने उन्हें संभाला। घर के ही निकट एक खुले प्लॉट में टैंट लगाकर सम्मान सहित शहीद के छविचित्र को रखा गया। जिस पर एसडीएम सदर राजबहादुर सिंह,कोतवाली प्रभारी वीपी गिरी के अलावा परिजन व ग्रामीणों पुष्प चक्र अर्पित कर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। राष्ट्रीय लोक दल के युवा नेता प्रवीण पोनिया ने सचिन पनिया के परिवार को सांत्वना दी।

वापस आ जा, आंखों के आंसू भी सूख गए अग्निवीर सचिन के लापता होने के बाद सोमवार को शहीद होने की जानकारी गांव में लोगों को मिली। गांव में सैन्य सम्मान के साथ गार्ड ऑफ सलामी दी गई। तो वहीं दूसरी तरफ पुष्प चक्र अर्पित किया गया। ताऊ सचिन की फोटो उठाकर अपने सीने से लगाकर रोने लगे और कहने लगे कि सचिन अब लौट के आ जा। मेरी आंखों के आंसू भी सूख गए है। यह देख कर लोगों की आंखों में आंसू आ गए।

बहन से किया था रक्षाबंधन पर आने का वायदा अग्निवीर सचिन की बहन श्वेता का रो रो कर बुरा हाल है। 5 अगस्त को उत्तरकाशी धारली में लापता हुए अग्नि वीर की बहन ने बताया कि लापता होने से दो दिन पहले तक सचिन से परिवार के लोगों की बात हुई थी। बातचीत के दौरान सचिन ने अपनी बहन से रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए आने का वादा किया था। बहन अपने भाई का इंतजार कर रही थी मगर 5 अगस्त को जब भाई के लापता होने की जानकारी मिली। बहन रोते बिलखते हुए बोली कि भाई तूने मुझे रक्षाबंधन पर आकर राखी बनवाने का वादा किया था। तेरी राखी इंतजार करती रह गई।

घर का इकलौता चिराग था सचिन लापता अग्नि वीर के पिता सचिन चंद्रवीर सिंह ने बताया कि वह उनके घर का इकलौता चिराग था। सचिन के ऊपर ही परिवार की पूरी जिम्मेदारी थी। अग्नि वीर जवान के अचानक लापता हो जाने पर आज सचिन को सैन्य सम्मान के साथ गार्ड ऑफ सलामी दी गई और वहीं शहीद का दर्जा मिला।