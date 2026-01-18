दो महिलाओं संग रंगरेलियां मना रहे थे सात पुरुष, भरी दोपहर फोरलेन के किनारे चल रहा था गंदा धंधा

संक्षेप: पुलिस ने सात पुरुषों और दो महिलाओं सहित कुल नौ अभियुक्तों को नौ एन्ड्रायड मोबाइल, एक चार पहिया वाहन, एक बाइक, 580 रुपये नगद, आपत्तिजनक वस्तुओं, दो क्यूआर स्कैनर मशीन, एक पासबुक, एक चेक बुक और दो डेली हिसाब डायरी बरामद की है।

यूपी के कुशीनगर के कसया कस्बे में फोरलेन के किनारे किराए के मकान में चल रहे देह व्यापार के अड्डे पर शनिवार को पुलिस ने छापेमारी की। कसया थाने की पुलिस ने इसमें लिप्त सात पुरुष और दो महिलाओं समेत कुल नौ अभियुक्तों को एक बोलेरो, एक बाइक और कुछ आपत्तिजनक वस्तुओं के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

एसपी केशव कुमार द्वारा अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत एसपी सिद्धार्थ वर्मा के मार्गनिर्देश और सीओ कसया कुन्दन कुमार सिंह के नेतृत्व में शनिवार की दोपहर अनैतिक धंधे की सूचना पर कसया पुलिस ने फोरलेन स्थित भोजनालय के पीछे स्थित एक व्यक्ति के किराए के मकान में छापेमारी की।

पुलिस ने सात पुरुषों और दो महिलाओं सहित कुल नौ अभियुक्तों को नौ एन्ड्रायड मोबाइल, एक चार पहिया वाहन (बोलेरो), एक बाइक, 580 रुपये नगद, आपत्तिजनक वस्तुओं, दो क्यूआर स्कैनर मशीन, एक पासबुक, एक चेक बुक और दो डेली हिसाब डायरी बरामद की है। पुलिस ने बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर कसया थाने में अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 पंजीकृत कर जेल भेज दिया है।

पिछले महीने बरेली की एक कॉलोनी में हुआ था सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ बता दें कि पिछले महीने बरेली में बारादरी पुलिस ने डोहरा रोड स्थित महेंद्रनगर कॉलोनी के फ्लैट में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक स्थानीय कॉलगर्ल समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में पांच युवक शामिल हैं, जिनमें से एक आरोपी पीलीभीत बाईपास पर हुए गोलीकांड में भी शामिल रह चुका है। मंगलवार देर रात सूचना मिलने पर सीओ तृतीय पंकज श्रीवास्तव के नेतृत्व में बारादरी पुलिस और महिला सशक्तिकरण टीम ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था, जैसे ही वहां दस्तक दी गई अंदर अफरा-तफरी मच गई।