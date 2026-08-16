Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तिरंगा यात्रा के दौरान बिगड़ी 7 छात्राओं की तबीयत, मचा हड़कंप; डॉक्टरों ने बताई ये वजह

By Ajay Singh
संवाददाता, देवरिया
Follow us on Google News
share

एक-एक कर इस कालेज की सात छात्राओं की तबीयत बिगड़ती चली गई। छात्राओं को रैली के साथ चल रही एंबुलेंस से तुरंत सीएचसी पहुंचाया गया। करीब एक घंटे तक चले इलाज के बाद उनके घर भेज दिया गया। डॉक्टरों का कहना है उमस और गर्मी की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी।

seven female students fell ill during the tiranga yatra
तिरंगा यात्रा के दौरान बिगड़ी 7 छात्राओं की तबीयत, मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश के देवरिया में तिरंगा यात्रा के दौरान एक बार फिर छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। जिले के गौरीबाजार क्षेत्र के चोरखरी स्थित नेशनल इंटरमीडिएट कालेज में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वाजारोहण के बाद निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान सात छात्राओं की तबीयत बिगड़ी गई। छात्राओं की तबीयत खराब देख स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। छात्राओं को आनन-फानन में एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भेजा गया। वहां, प्राथमिक इलाज के बाद छात्राओं की हालत कुछ सुधरी। छात्राओं के ठीक महसूस करने पर उन्हें घर पहुंचाया गया।

देवरिया के गौरीबाजार के चोरखरी स्थित नेशनल इंटरमीडिएट कालेज में स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण के बाद दोपहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। बताया जा रहा है कि तिरंगा यात्रा में शामिल छात्र-छात्राओं की रैली चोरखरी से बखरा चौराहे के आगे पेट्रोल पंप तक गई। रैली के वापस लौटते समय छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान कनेक्शन में भाई-बहन उठाए गए, ATS के ऐक्शन से यूपी के गांव में सनसनी

एक-एक कर इस कालेज की सात छात्राओं कतौरा की अनन्या यादव (उम्र 15 साल) पुत्री शैलेन्द्र यादव, सिरसिया की अराध्या (उम्र 15 साल) पुत्री दीनानाथ, रतनपुर की शब्या खातून (उम्र 15 साल) पुत्री नियामत अली, हरपुर की काजल (उम्र 18 साल) पुत्री हरेंद्र प्रसाद, गुलरिहा बाजार की चंदा मद्धेशिया (उम्र 16 साल) पुत्री गोबिंद, चरियांव बुजुर्ग की शिवानी राय (उम्र 18 साल) पुत्री सुनील राय, करजहीं की सुषमा (उम्र 15 साल) पुत्री अवधेश की तबीयत तबीयत बिगड़ती चली गई, जिससे रैली में अफरातफरी मच गई।

इन छात्राओं को आननफानन में एंबुलेंस से सीएचसी पर भर्ती कराया गया। करीब एक घंटे तक चले इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ। इसके बाद उन्हें उनके घर भेज दिया गया। चिकित्सकों का कहना है उमस और गर्मी की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। इलाज के बाद छात्राओं को उनके घर भेज दिया गया। किसी तरह से घबरने की बात नही हैं। सभी स्वस्थ हैं।

ये भी पढ़ें:योगी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी छूट का किया ऐलान, लाखों करदाताओं को फायदा
ये भी पढ़ें:आजम के बहाने यूपी की मुस्लिम सियासत को साधने का प्लान, सपा ने बनाई बड़ी रणनीति
ये भी पढ़ें:यूपी: 22 पुलिसवालों पर होगा केस, घर में घुसकर महिलाओं के साथ गंदी हरकत का आरोप

क्या बोले प्रिंसिपल

नेशनल इंटरमीडिएट कालेज चोरखरी के प्रधानाचार्य कोटिंद्र कुमार पांडेय ने कहा कि ध्वाजारोहण के बाद कालेज से बखरा चौराहे तक तिरंगा यात्रा की रैली निकाली गई थी। रैली के दौरान एंबुलेंस और एक चिकित्सक की व्यवस्था रैली के साथ की गई थी। तबीयत बिगड़ने पर तुरंत छात्राओं को एंबुलेंस से सीएचसी भेज कर इलाज कराया गया। सभी छात्राएं स्वस्थ हैं। उन्हें उनके घर भेज दिया गया है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।