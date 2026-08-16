तिरंगा यात्रा के दौरान बिगड़ी 7 छात्राओं की तबीयत, मचा हड़कंप; डॉक्टरों ने बताई ये वजह

एक-एक कर इस कालेज की सात छात्राओं की तबीयत बिगड़ती चली गई। छात्राओं को रैली के साथ चल रही एंबुलेंस से तुरंत सीएचसी पहुंचाया गया। करीब एक घंटे तक चले इलाज के बाद उनके घर भेज दिया गया। डॉक्टरों का कहना है उमस और गर्मी की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी।

उत्तर प्रदेश के देवरिया में तिरंगा यात्रा के दौरान एक बार फिर छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। जिले के गौरीबाजार क्षेत्र के चोरखरी स्थित नेशनल इंटरमीडिएट कालेज में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वाजारोहण के बाद निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान सात छात्राओं की तबीयत बिगड़ी गई। छात्राओं की तबीयत खराब देख स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। छात्राओं को आनन-फानन में एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भेजा गया। वहां, प्राथमिक इलाज के बाद छात्राओं की हालत कुछ सुधरी। छात्राओं के ठीक महसूस करने पर उन्हें घर पहुंचाया गया।

देवरिया के गौरीबाजार के चोरखरी स्थित नेशनल इंटरमीडिएट कालेज में स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण के बाद दोपहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। बताया जा रहा है कि तिरंगा यात्रा में शामिल छात्र-छात्राओं की रैली चोरखरी से बखरा चौराहे के आगे पेट्रोल पंप तक गई। रैली के वापस लौटते समय छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी।

एक-एक कर इस कालेज की सात छात्राओं कतौरा की अनन्या यादव (उम्र 15 साल) पुत्री शैलेन्द्र यादव, सिरसिया की अराध्या (उम्र 15 साल) पुत्री दीनानाथ, रतनपुर की शब्या खातून (उम्र 15 साल) पुत्री नियामत अली, हरपुर की काजल (उम्र 18 साल) पुत्री हरेंद्र प्रसाद, गुलरिहा बाजार की चंदा मद्धेशिया (उम्र 16 साल) पुत्री गोबिंद, चरियांव बुजुर्ग की शिवानी राय (उम्र 18 साल) पुत्री सुनील राय, करजहीं की सुषमा (उम्र 15 साल) पुत्री अवधेश की तबीयत तबीयत बिगड़ती चली गई, जिससे रैली में अफरातफरी मच गई।

इन छात्राओं को आननफानन में एंबुलेंस से सीएचसी पर भर्ती कराया गया। करीब एक घंटे तक चले इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ। इसके बाद उन्हें उनके घर भेज दिया गया। चिकित्सकों का कहना है उमस और गर्मी की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। इलाज के बाद छात्राओं को उनके घर भेज दिया गया। किसी तरह से घबरने की बात नही हैं। सभी स्वस्थ हैं।