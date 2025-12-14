मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर समेत यूपी के सात जिलों को लेकर सख्त निर्देश, इस काम के लिए मांगा प्लान

Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsSeven departments have been given responsibility control pollution NCR UP government has asked for plan
संक्षेप:

Dec 14, 2025 07:32 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए सात विभागों को जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही इसके दायरे में आने वाले विकास प्राधिकरणों को भी हिदायत दी गई है कि वे प्रदूषण रोकने के लिए जरूरी उपाय करें और यह बताएं कि प्रदूषण रोकने के लिए क्या करेंगे। इसका विस्तृत प्लान बनाते हुए शासन को उपलब्ध कराने को कहा गया है।

शासन ने गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़-पिलखुआ, बुलंदशहर, खुर्जा, बागपत-बड़ौत और मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के पत्र के अनुसार उन्हें वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया है। उन्हें बताना होगा कि साल भर में प्रदूषण रोकने के लिए उनके द्वारा क्या उपाय किया जाएगा। इसमें यह भी बताना होगा कि उनके यहां प्रदूषण की स्थिति क्या है और इसे रोकने के लिए अब तक क्या उपाय किए गए हैं। एनसीआर में भवन निर्माण से प्रदूषण को खतरा है। इसे रोकने के लिए जरूरी उपाय करने के निर्देश समय-समय पर दिए जाते रहे हैं।

इसके साथ ही कृषि विभाग, परिवहन, नगर विकास, गृह, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, लोक निर्माण और आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के स्तर से प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। इसमें पूरे साल के दौरान हवा की गुणवत्ता और उसके औसत स्तर में कैसे सुधार लाया जाएगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक रोजना या समय-समय पर मापे जाएंगे। इसमें कुछ खास क्षेत्रों में साल भर हवा कितनी साफ या प्रदूषित रही और लोगों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ा। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सुधारने की दिशा में क्या-क्या किया जा सकता है। संबंधित विभागों से वर्ष 2021 से लेकर 2025 तक रिपोर्ट मांगी गई है कि सुधारात्मक उपाय क्या-क्या किए गए हैं और वर्ष 2026 में क्या किए जाएंगे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
