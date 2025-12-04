यूपी पुलिस भर्ती में चयनित 7 अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र निकला फर्जी, खुलासे के बाद ऐक्शन

संक्षेप: यूपी पुलिस ने चयनित 7 अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र फर्जी निकला। बुलंदशहर से चयनित इन अभ्यर्थियों के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। अब नगर कोतवाली में सातों अभ्यर्थियों के खिलाफ फर्जीवाड़े की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

यूपी में बीते दिनों संपन्न हुई आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती में जिला बुलंदशहर से चयनित सात अभ्यर्थियों के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। इन अभ्यर्थियों द्वारा लगाए गए प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया गया तो जिलाधिकारी कार्यालय से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र जारी न किए जाने का खुलासा हुआ। इसके बाद एसपी देहात की जांच में भी फर्जीवाड़े की पुष्टि हो गई। अब नगर कोतवाली में सातों अभ्यर्थियों के खिलाफ फर्जीवाड़े की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नगर कोतवाली में एसएसपी कार्यालय के प्रधान लिपिक जितेंद्र कुमार की ओर से दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2023 में आरक्षी नागरिक पुलिस के 60244 पदों पर सीधी भर्ती के संबंध में सूचना जारी की गई थी। उक्त भर्ती प्रक्रिया में जिला बुलंदशहर से 2093 अभ्यर्थी चयनित हुए। चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सा एवं चरित्र सत्यापन के वक्त प्रपत्रों के सत्यापन के दौरान कुल 58 अभ्यर्थियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के प्रमाण पत्र संलग्न किए पाए गए। इस संबंध में सभी 58 अभ्यर्थियों की सूची जिलाधिकारी बुलंदशहर को सत्यापन हेतु भेजी गई। 12 जून 2025 को जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट में सुशांत सिंह पुत्र गजेंद्र सिंह निवासी गांव धनौरा(सिकंदराबाद), सौरभ डागुर पुत्र सुभाष डागुर निवासी रामा एंकलेव भूड(कोतवाली नगर), रोहित पुत्र धूम सिंह निवासी रसूलपुर(सलेमपुर), मुकेश पुत्र नरेंद्र निवासी रोनी सलोनी (ककोड़), सुमित चौधरी पुत्र जीतपाल सिंह निवासी हजरतपुर पूठरी(खुर्जा देहात), गोलू पुत्र रामपाल सिंह निवासी गांव समनपुर(शिकारपुर), रोहित कुमार पुत्र मुनेश कुमार निवासी छपना(जहांगीराबाद) के प्रमाण पत्र जिलाधिकारी कार्यालय बुलंदशहर से जारी न होने की जानकारी दी गई।

इसके बाद 2 जुलाई 2025 को एसपी देहात से जांच कराई गई, जिसमें सभी सात अभ्यर्थियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का फर्जी व कूटरचित प्रमाण पत्र लगाकर आरक्षण का लाभ प्राप्त किए जाने का प्रयास किए जाने की पुष्टि हुई है। ऐसे में मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की जाए। नगर पुलिस ने सभी सात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।