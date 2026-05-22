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नए पावर प्लांट लगाना आपके बस में नहीं, भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट पर अखिलेश का BJP पर निशाना

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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बिजली कटौती को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर बिजली की कमी और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सरकार की विफलता को लेकर कटाक्ष किया।

नए पावर प्लांट लगाना आपके बस में नहीं, भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट पर अखिलेश का BJP पर निशाना

Electricity Crisis in UP: यूपी में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी के बीच बिजली संकट भी पैदा हो गया है। आए दिन बिजली कटौती से जनता से बिलबिला उठी है। बिजली कटौती के चलते कई जगहों पर विरोध-प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। बिजली कटौती को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर बिजली की कमी और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सरकार की विफलता को लेकर कटाक्ष किया।

अखिलेश यादव ने एक पोस्ट में कहा, बिजली के नए प्लांट लगाना तो आपके बस में था नहीं, न ही आपकी तंग सोच में। मुँह से ये कह ही देते। कम से कम आप '3x660 सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट' कह सकते थे; इसे सुनने से भी भीषण गर्मी में पीड़ित लोगों को कुछ राहत मिलती। उन्होंने कहा कि सरकार नए बिजली संयंत्र लगाने में असफल रही है। उन्होंने आगे आरोप लगाया 'भाजपा के कुराज में उप्र में बिजली की सिर्फ़ 'माँग' बढ़ रही है या 'दाम' बढ़ रहे हैं, सप्लाई-आपूर्ति नहीं। भाजपा राज, उप्र ख़स्ताहाल!

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दो करोड़ किलोवाट बिजली क्षमता बढ़े तो मिले 24 घंटे बिजली

यूपी में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच पूरे प्रदेश के विद्युत उपभोक्ता गंभीर बिजली संकट से जूझ रहे हैं। एक ओर जहां आम जनता गर्मी से राहत पाने के लिए बिजली पर निर्भर है, वहीं दूसरी ओर लगातार हो रही बिजली कटौती, आंख-मिचौली, अप्रत्याशित ब्रेकडाउन तथा पावर कॉरपोरेशन द्वारा लागू नई वर्टिकल व्यवस्था ने उपभोक्ताओं की परेशानियां और बढ़ा दी हैं। उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष व सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि प्रदेश की विद्युत व्यवस्था वर्तमान मांग के हिसाब से सक्षम नहीं है।

उन्होंने बताया कि मार्च 2025 तक प्रदेश में 132 केवी के कुल 480 सब-स्टेशन कार्यरत हैं, जिनकी कुल क्षमता लगभग 69,529 एमवीए है। इसे किलोवाट में परिवर्तित करने पर यह लगभग 6 करोड़ 25 लाख 76 हजार 100 किलोवाट बैठती है जबकि प्रदेश में वर्तमान विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 3 करोड़ 73 लाख 4 हजार 714 है और उपभोक्ताओं द्वारा लिया गया कुल संयोजित भार लगभग 8 करोड़ 57 लाख 12 हजार 548 किलोवाट है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2024-25 में राज्य के लिए 33 केवी स्तर पर डिस्कॉम की स्थापित ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता 62,123 एमवीए है। पीक आवर्स में जब उपभोक्ता अधिकतम भार का उपयोग करते हैं, तब डायवर्सिटी फैक्टर लगभग एक अनुपात एक हो जाता है, जिसके कारण पूरा सिस्टम अतिभारित हो जाता है। ऊपर से लगभग 15 प्रतिशत बिजली चोरी का अतिरिक्त भार भी इसी व्यवस्था पर पड़ता है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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