कन्नौज रेप केस में सपा नेता नवाब सिंह यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका, गैंगस्टर में जमानत रद्द
यूपी में कन्नौज के बहुचर्चित रेप मामले में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने में मंगलवार को गैंगस्टर मामले में जमानत रद्द कर दी।
कन्नौज, संवाददाता। यूपी में कन्नौज के बहुचर्चित रेप कांड में बांदा जेल में बंद सपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को शीर्ष अदालत ने गैंगस्टर मामले में जमानत रद्द कर दी। हालांकि नवाब सिंह यादव पर इसके अलावा भी कई मामले चल रहे हैं।
सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र प्रताप के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 अप्रैल को गैंगस्टर एक्ट में नवाब सिंह यादव को जमानत दी थी। इस आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उसकी जमानत निरस्त कर दी। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई रेप पीड़िता किशोरी का मेडिकल परीक्षण करने वाली महिला डॉक्टर को धमकाने और बयान बदलवाने के लिए दबाव बनाने के मामले से जुड़ी है। पुलिस की जांच में डॉक्टर को धमकाने और गवाहों को प्रभावित करने की साजिश सामने आने पर नवाब, उसके भाई नीलू यादव सहित चार के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।
पुलिस ने 550 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था
13 जुलाई 2025 को नवाब को गैंग लीडर बनाते हुए गैंगस्टर के तहत केस दर्ज किया गया था। 11 अगस्त 2024 की रात चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय से नवाब को किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वहीं इस मामले में किशोरी को नवाब सिंह यादव के पास ले जाने में उसकी बुआ की संलिप्तता सामने आई थी l मामले में किशोरी के बयान और उसके माता पिता के आरोपों के आधार पर बुआ को सह आरोपित बनाया था l पुलिस की पूछताछ में बुआ ने बताया कि उसके नवाब सिंह यादव के साथ कई साल से संबध थे l वारदात के दूसरे दिन जब पुलिस किशोरी को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल ले गई थी तब बुआ को आरोपित नवाब सिंह यादव के भाई ने पैसे का प्रलोभन देकर बयान बदलने को कहा था l पुलिस की ओर से मामले में करीब 550 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया। किशोरी के बयान कोर्ट में दर्ज किए जा चुके हैं। यही नहीं सैंपल का भी मिलान किया गया था। पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ 15 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उसकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
15 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज
नवाब सिंह के खिलाफ मुकदमों की लंबी फेहरिस्त है। उस पर हत्या के प्रयास, रंगदारी, कब्जा करने और गैंगस्टर समेत 15 से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं। इनमें से गैंगस्टर एक्ट के तहत ही अलग-अलग कोतवाली क्षेत्रों में दो मुख्य केस दर्ज हैं, जिनमें पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें