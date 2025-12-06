Hindustan Hindi News
नदेसर शूटआउट मामले में धनंजय सिंह को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की पूर्व सांसद की अपील

हाईकोर्ट ने 23 साल के इस मामले में आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। शूटआउट में धनंजय सिंह, उनके गनर और ड्राइवर घायल हो गए थे। 

Dec 06, 2025 05:51 pm IST वाराणसी
वाराणसी के नदेसर शूटआउट के गैंगस्टर मामले में पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने 23 साल के इस मामले में आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। शूटआउट में धनंजय सिंह, उनके गनर और ड्राइवर घायल हो गए थे। इस मामले में पांच लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। ट्रायल कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपियों को बरी कर दिया था। ट्रायल कोर्ट के इस आदेश को पूर्व सांसद ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसे हाईकोर्ट ने शनिवार को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध केवल राज्य और समाज के खिलाफ होता है, व्यक्तिगत नहीं माना जाता। 23 साल पुराने मामले में टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा, केवल राज्य के पास असमाजिक गतिविधियों को रोकने और निवारक कदम उठाने का अधिकार है, इसके अलावा किसी व्यक्ति को नहीं है।

क्या है पूरा मामला

चार अक्टूबर 2002 को वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र के नदेसर स्थित टकसाल सिनेमा हॉल के पास तत्कालीन विधायक धनंजय सिंह की गाड़ी पर जान से मारने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसमें एके-47 जैसे ऑटोमेटिक हथियारों के इस्तेमाल की बात सामने आई थी। इस मामले में धनंजय सिंह, उनके गनर और ड्राइवर समेत अन्य लेाग घायल हो गए थे। धनंजय सिंह ने बाहुबली विधायक अभय सिंह, एमएलसी विनीत सिंह, संदीप सिंह, संजय सिंह, विनोद सिंह और सतेंद्र सिंह समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। बीते अगस्त में वाराणसी के स्पेशल जज ने साक्ष्य के अभाव में चारों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया था। ट्रायल कोर्ट के इस आदेश को धनंजय सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

