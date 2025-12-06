नदेसर शूटआउट मामले में धनंजय सिंह को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की पूर्व सांसद की अपील

वाराणसी के नदेसर शूटआउट के गैंगस्टर मामले में पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने 23 साल के इस मामले में आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। शूटआउट में धनंजय सिंह, उनके गनर और ड्राइवर घायल हो गए थे। इस मामले में पांच लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। ट्रायल कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपियों को बरी कर दिया था। ट्रायल कोर्ट के इस आदेश को पूर्व सांसद ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसे हाईकोर्ट ने शनिवार को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध केवल राज्य और समाज के खिलाफ होता है, व्यक्तिगत नहीं माना जाता। 23 साल पुराने मामले में टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा, केवल राज्य के पास असमाजिक गतिविधियों को रोकने और निवारक कदम उठाने का अधिकार है, इसके अलावा किसी व्यक्ति को नहीं है।