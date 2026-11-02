आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से झटका, ईडी की गिरफ्तारी पर तत्काल सुनवाई से इनकार

समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को बड़ा झटका लगा। ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका का कोर्ट ने तत्काल सुनने से इनकार कर दिया।

नई दिल्ली (एजेंसी)। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से निकलते ही ईडी की गिरफ्त में आए समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। अब माना जा रहा है कि ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका इसी हफ्ते किसी दिन सूचीबद्ध हो सकती है। आजम खां को शनिवार की शाम रामपुर जेल से रिहाई मिली थी। जेल के गेट पर ही ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया और अपने साथ लेकर गाजियाबाद चली गई। गाजियाबाद में रविवार को पेशी के बाद आजम खां को डासना जेल भेज दिया गया। आज उनकी रिमांड कस्टडी पर सुनवाई हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने खान के वकील निजाम पाशा की दलीलों पर संज्ञान लिया और याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। हालांकि, प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि याचिका पर इस सप्ताह सुनवाई हो सकती है।

खान के वकील ने बताया था कि जौहर ट्रस्ट से जुड़े धनशोधन के मामले में सपा के वरिष्ठ नेता को गाजियाबाद की विशेष अदालत में पेश किया गया था। विशेष अदालत ने 78 वर्षीय खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। ईडी ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा खान और उनके कथित सहयोगियों के खिलाफ दर्ज 58 प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए सपा नेता और अन्य लोगों के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है।

जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर दर्ज किया गया मामला एजेंसी ने 28 अक्टूबर को बताया था कि उसने धनशोधन रोधी कानून के तहत रामपुर स्थित खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को कुर्क कर लिया है। इन संपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य 1,170 करोड़ रुपये है। एजेंसी ने आरोप लगाया कि सार्वजनिक कार्यों के लिए आवंटित सरकारी धन का इस्तेमाल निजी विश्वविद्यालय के निर्माण में किया गया। उसने खान पर आरोप लगाया कि उन्होंने राज्य के शहरी विकास मंत्री के तौर पर और उत्तर प्रदेश जल निगम में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर कथित अनियमितताओं को अंजाम देने में मदद की।