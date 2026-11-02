आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से झटका, ईडी की गिरफ्तारी पर तत्काल सुनवाई से इनकार
समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को बड़ा झटका लगा। ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका का कोर्ट ने तत्काल सुनने से इनकार कर दिया।
नई दिल्ली (एजेंसी)। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से निकलते ही ईडी की गिरफ्त में आए समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। अब माना जा रहा है कि ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका इसी हफ्ते किसी दिन सूचीबद्ध हो सकती है। आजम खां को शनिवार की शाम रामपुर जेल से रिहाई मिली थी। जेल के गेट पर ही ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया और अपने साथ लेकर गाजियाबाद चली गई। गाजियाबाद में रविवार को पेशी के बाद आजम खां को डासना जेल भेज दिया गया। आज उनकी रिमांड कस्टडी पर सुनवाई हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने खान के वकील निजाम पाशा की दलीलों पर संज्ञान लिया और याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। हालांकि, प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि याचिका पर इस सप्ताह सुनवाई हो सकती है।
खान के वकील ने बताया था कि जौहर ट्रस्ट से जुड़े धनशोधन के मामले में सपा के वरिष्ठ नेता को गाजियाबाद की विशेष अदालत में पेश किया गया था। विशेष अदालत ने 78 वर्षीय खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। ईडी ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा खान और उनके कथित सहयोगियों के खिलाफ दर्ज 58 प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए सपा नेता और अन्य लोगों के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है।
जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर दर्ज किया गया मामला
एजेंसी ने 28 अक्टूबर को बताया था कि उसने धनशोधन रोधी कानून के तहत रामपुर स्थित खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को कुर्क कर लिया है। इन संपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य 1,170 करोड़ रुपये है। एजेंसी ने आरोप लगाया कि सार्वजनिक कार्यों के लिए आवंटित सरकारी धन का इस्तेमाल निजी विश्वविद्यालय के निर्माण में किया गया। उसने खान पर आरोप लगाया कि उन्होंने राज्य के शहरी विकास मंत्री के तौर पर और उत्तर प्रदेश जल निगम में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर कथित अनियमितताओं को अंजाम देने में मदद की।
यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करने का भी आदेश
रामपुर विकास प्राधिकरण ने जुलाई में विश्वविद्यालय परिसर की 38 इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। इसके बाद विश्वविद्यालय ने इस आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। ईडी ने अगस्त में इस मामले में छापेमारी की थी और खान से पूछताछ भी की थी। खान के खिलाफ कई अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।