जिलों में डालें डेरा, सब काम छोड़कर इसमें जुटें; यूपी की सियासी नब्ज टटोलने के बाद बोले अमित शाह

संक्षेप: अमित शाह सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ प्रदेश कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने सांगठनिक गतिविधियों पर चर्चा के साथ ही एसआईआर की मौजूदा स्थिति का भी आंकलन किया। उन्होंने बंद कमरे में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से बात की।

यूपी दिवस समारोह में शामिल होने आए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सूबे की सियासी नब्ज भी टटोली। शाह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने सांगठनिक गतिविधियों पर चर्चा के साथ ही एसआईआर की मौजूदा स्थिति और उससे उत्पन्न परिस्थितियों का भी आंकलन किया। उन्होंने बंद कमरे में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से बात की। उसके बाद सभी प्रदेश महामंत्रियों से भी वार्ता की।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

2027 को लेकर सियासी बिगुल फूंकने के बाद अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी और पंकज चौधरी के साथ हेलीकॉप्टर से लामार्टिनियर मैदान पर उतरे। फिर एक ही गाड़ी से तीनों प्रदेश कार्यालय पहुंचे। वहां महामंत्री संगठन धर्मपाल और मुख्यालय प्रभारी गोविंद नारायण शुक्ला ने उनका स्वागत किया। शाह वहां करीब 45 मिनट रुके। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के सियासी हालात का जायजा लेने के साथ ही चुनावी तैयारियों के लिहाज से भी चर्चा की।

गृहमंत्री ने पार्टी के प्रदेश महामंत्रियों व अन्य पदाधिकारियों से मुलाकात की और एसआईआर की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अभी भी समय है। सभी क्षेत्रीय और जिला प्रभारी अपने प्रभार वाले जिलों में डेरा डाल दें। सबकुछ छोड़ एसआईआर के काम में जुटें। मिलने वालों में प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता, अमरपाल मौर्या, संजय राय, सुभाष यदुवंश, रामप्रताप व गोविंद नारायण शुक्ला शामिल थे। इसके अलावा शाह ने पार्टी की गतिविधियों और कार्यक्रमों के संबंध में भी चर्चा की। इसके बाद गृहमंत्री एयरपोर्ट रवाना हो गए। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य भी उनके साथ दिल्ली गए।

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री का मथुरा दौरा उधर, भाजपा के नव नियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को यहां आ रहे हैं। दोनों अक्षयपात्र में प्रधानमंत्री के मन की बात सुनेंगे, बिहारी जी के दर्शन करेंगे और विधायक राजेश चौधरी के निवास पर जाकर उनकी मां के निधन पर शोक व्यक्त करेंगे।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करीब 4:30 घंटे मथुरा में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। नितिन नवीन दिल्ली से चलकर सुबह करीब 09:30 बजे यमुना एक्सप्रेस वे के बाजना कट पर पहुंचेंगे। यहां जिला भाजपा द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद 9:40 बजे वृंदावन कट के लिए प्रस्थान करेंगे। सुबह 10 बजे वृंदावन कट पर भाजपा महानगर द्वारा उनका स्वागत किया जायेगा। यहां से 10:15 बजे नितिन नवीन अक्षय पात्र-चंद्रोदय मंदिर, वृंदावन पहुंचेंगे। वहां सुबह 11 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम ‘मन की बात’ में सहभागिता करेंगे। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्गविजय सिंह शाक्य मौजूद रहेंगे।