Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsset up a fake court fake hearing digitally arrested a former medical officer for six days swindling 52 lakh
कोर्ट लगाई, ऑनलाइन पेशी कराई, छह दिन डिजिटल अरेस्ट कर पूर्व मेडिकल अफसर से ठगे 52 लाख

कोर्ट लगाई, ऑनलाइन पेशी कराई, छह दिन डिजिटल अरेस्ट कर पूर्व मेडिकल अफसर से ठगे 52 लाख

संक्षेप:

वाराणसी में एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट कर वसूली का मामला सामने आया है। ठगों ने फर्जी कोर्ट लगाई, ऑनलाइन पेशी कराई और पूर्व मेडिकल अफसर से 52 लाख रुपए ठग लिये गए। इस दौरान छह दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया।

Dec 29, 2025 07:43 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता
share Share
Follow Us on

यूपी में वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के नरपतपुर निवासी रिटायर मेडिकल अफसर डॉ. प्रशांत सिंह साइबर ठगों के शिकार हो गए है। छह दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके कोर्ट की झूठी कार्यवाही के बहाने ठगों ने उनसे 51.98 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए। इस दौरान फर्जी कोर्ट लगाई गई और ऑनलाइन पेशी भी कराई गई। उनकी शिकायत पर साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। डॉ. सिंह नरपतपुर सीएचसी से सेवानिवृत हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

भुक्तभोगी डॉ. सिंह ने बताया कि 11 दिसंबर की दोपहर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) का पीआरओ बनकर किसी अभिषेक शर्मा ने फोन पर बताया कि आपके नाम से मुंबई के तिलक नगर से सिम खरीदने और उसके गलत इस्तेमाल का आरोप है। उसने एक फोन नंबर दिया। कहा कि इस नंबर पर अपना नाम, राज्य का नाम लिखकर व्हाट्सएप कर दें। ऐसा करते दूसरी ओर से वीडियो कॉल आई।

ये भी पढ़ें:कफ सिरप कांड में सपा के पूर्व विधायक का भी नाम जुड़ा, ईडी को लेनदेन के सबूत मिले

एक महिला एसआई अर्चना त्यागी बनकर बात करने लगी। उसने आईपीएस विजय खन्ना से बात कराई। जिसने बताया कि आप जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल के मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे हो। आपका केनरा बैंक का एटीएम कार्ड नरेश गोयल के घर से मिला है। खाते में 2 करोड़ रुपये हैं, जिसमें से 10 फीसदी आपको मिलने थे। 12 दिसंबर की सुबह उसने वीडियो कॉलिंग से उन्हें कोर्ट में पेश किया।

कुछ सवाल पूछने के बाद आईपीएस विजय खन्ना बने ठग ने किसी करन शर्मा से बात कराई। उसने एक कोर्ट का आर्डर दिया, जिसमें 14 लाख 74 हजार रुपये देने को कहा गया। इस तरह 16 दिसंबर तक कोर्ट में पेशी कराने के बाद 51 लाख 98 हजार रुपये ठग लिये गए। फर्जी कोर्ट से बताया गया था कि जांच के बाद आपका पैसा 48 से 72 घंटे में खाते में वापस आ जाएगा। पैसा वापस नहीं आया तो उन्होंने अन्य लोगों को जानकारी दी। तब पता चला कि वह साइबर ठगी के शिकार हुए हैं।