कोर्ट लगाई, ऑनलाइन पेशी कराई, छह दिन डिजिटल अरेस्ट कर पूर्व मेडिकल अफसर से ठगे 52 लाख

संक्षेप: वाराणसी में एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट कर वसूली का मामला सामने आया है। ठगों ने फर्जी कोर्ट लगाई, ऑनलाइन पेशी कराई और पूर्व मेडिकल अफसर से 52 लाख रुपए ठग लिये गए। इस दौरान छह दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया।

यूपी में वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के नरपतपुर निवासी रिटायर मेडिकल अफसर डॉ. प्रशांत सिंह साइबर ठगों के शिकार हो गए है। छह दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके कोर्ट की झूठी कार्यवाही के बहाने ठगों ने उनसे 51.98 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए। इस दौरान फर्जी कोर्ट लगाई गई और ऑनलाइन पेशी भी कराई गई। उनकी शिकायत पर साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। डॉ. सिंह नरपतपुर सीएचसी से सेवानिवृत हैं।

भुक्तभोगी डॉ. सिंह ने बताया कि 11 दिसंबर की दोपहर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) का पीआरओ बनकर किसी अभिषेक शर्मा ने फोन पर बताया कि आपके नाम से मुंबई के तिलक नगर से सिम खरीदने और उसके गलत इस्तेमाल का आरोप है। उसने एक फोन नंबर दिया। कहा कि इस नंबर पर अपना नाम, राज्य का नाम लिखकर व्हाट्सएप कर दें। ऐसा करते दूसरी ओर से वीडियो कॉल आई।

एक महिला एसआई अर्चना त्यागी बनकर बात करने लगी। उसने आईपीएस विजय खन्ना से बात कराई। जिसने बताया कि आप जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल के मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे हो। आपका केनरा बैंक का एटीएम कार्ड नरेश गोयल के घर से मिला है। खाते में 2 करोड़ रुपये हैं, जिसमें से 10 फीसदी आपको मिलने थे। 12 दिसंबर की सुबह उसने वीडियो कॉलिंग से उन्हें कोर्ट में पेश किया।