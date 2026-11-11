सेशन कोर्ट से फांसी, हाई कोर्ट से बरी, किसने खत्म की CRPF कैंप हमलावर की कहानी; दहला रामपुर

रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमले में दोषी करार दिए जा चुके मो. शरीफ की मंगलवार को गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। शरीफ को सेशन कोर्ट से फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसके खिलाफ उसने हाई कोर्ट में अपील की थी जहां उसे सिर्फ आर्म्स एक्ट में दोषी माना गया। मृत्युदंड रद्द होने के बाद वह जेल से रिहा हुआ था।

हाईकोर्ट से मृत्युदंड रद्द होने के बाद जेल से रिहा हुए सीआरपीएफ कैंप हमलावर मोहम्मद शरीफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

रामपुर, संवाददाता। यूपी के रामपुर में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर 2007 में हमले के मामले में सेशन कोर्ट से फांसी की सजा पाए मोहम्मद शरीफ की मंगलवार को गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। हाई कोर्ट से मृत्युदंड रद्द होने के बाद वह जेल से रिहा हुआ था। शरीफ रामपुर के खजुरिया थाने से पुलिस वेरिफिकेशन कराकर निकला था। थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर बेटे के साथ बाइक से घर लौट रहे शरीफ को एक बाइक पर सवार होकर आए दो हमलावरों ने निशाना बनाया। बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ चार गोलियां दागीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद खुफिया तंत्र भी अलर्ट हो गया है। इस घटना को रामपुर में कानून-व्यवस्था और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि वारदात ऐसे इलाके में हुई, जहां से पुलिस थाने की दूरी महज कुछ कदम की रही। थाने के आसपास भी अगर बदमाश बेखौफ होकर किसी को गोलियों से भूनकर फरार हो सकते हैं तो आम इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। इस घटना ने पुलिस की सक्रियता, गश्त और अपराधियों में कानून के खौफ को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। मोहम्मद शरीफ अपने बेटे के साथ जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार दो हमलावर पहुंचे। बदमाशों ने शरीफ को निशाना बनाकर चार गोलियां मार दीं। हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। चार गोलियां लगते ने शरीफ की मौके पर ही मौत हो गई। इस हत्याकांड ने सबसे बड़ा सवाल पुलिस की निगरानी व्यवस्था पर खड़ा किया है। जिस इलाके में वारदात को अंजाम दिया गया, वहां से थाना करीब तीन सौ मीटर दूर बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर बदमाशों को पुलिस का कोई डर क्यों नहीं रहा। क्या इलाके में नियमित पुलिस गश्त नहीं हो रही थी।

सीसीटीवी में कैद हुए हमलावर ग्राम प्रधान गुरविंदर सिंह ने पुलिस पर तमाम आरोप-प्रत्यारोप लगाते हुए हंगामा किया। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि घटना और घटना को अंजाम देने वाले आरोपी रोड किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। इस बीच अस्पताल में सीओ पीपी सिंह समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाया।

शरीफ की नहीं थी रंजिश, फिर किसने कर दी हत्या शरीफ की गोली मारकर हत्या किए जाने की वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शरीफ के बेटे मौ.वाहिद ने बताया कि किसी से कोई खास रंजिश नहीं थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसने और किस वजह से उसकी हत्या कर दी। सबसे अहम सवाल यह है कि जब शरीफ की किसी से दुश्मनी सामने नहीं आ रही है तो आखिर उसकी हत्या की साजिश किसने रची? क्या हमलावर पहले से उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे या फिर किसी अन्य वजह से उसे निशाना बनाया गया। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में लगी है।

सीआरपीएफ हमले की यादें फिर हुईं ताजा मोहम्मद शरीफ की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद वर्ष 2007-08 में हुए सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर हमले की यादें एक बार फिर ताजा हो गई हैं। शरीफ का नाम इस बहुचर्चित हमले के मुकदमे से जुड़ा होने के कारण घटना के बाद शहर से लेकर गांवों तक सीआरपीएफ कांड की चर्चा शुरू हो गई है। लोग पुराने घटनाक्रम और अदालतों में चले लंबे मुकदमे को लेकर भी बातें कर रहे हैं।

शरीफ की गोली मारकर हत्या से खुफिया तंत्र अलर्ट शरीफ की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना के बाद पुलिस और खुफिया तंत्र अलर्ट हो गया है। वारदात को गंभीरता से लेते हुए जांच एजेंसियां हर पहलू की बारीकी से पड़ताल कर रही हैं। शुरुआती जांच में मामले को लेकर दो प्रमुख आशंकाएं सामने रखी गई हैं। इनमें सीआरपीएफ कांड से संभावित संबंध और कोई स्थानीय रंजिश का एंगल शामिल है।

‘कई बार फोन कर सिपाही ने बुलाया था थाने’ खजुरिया थाना क्षेत्र के ग्राम अकिलपुर उर्फ बदनपुरी निवासी मोहम्मद शाहीन खां के अनुसार खजुरिया थाने में तैनात एक सिपाही ने मंगलवार को उन्हें कई मर्तबा फोन किया। सिपाही ने फोन करके उनसे कहा कि वह अपने बड़े भाई मोहम्मद शरीफ खां (53) को थाने भेज दें, थाना प्रभारी उन्हें बुला रहे हैं। इसके बाद मोहम्मद शरीफ खां शाम अपने पुत्र मोहम्मद वाहिद खां के साथ खजुरिया थाने पहुंचे।

नकाबपोश थे बदमाश मृतक के बेटे के अनुसार थाने में थाना प्रभारी नहीं मिले। इसके बाद वह अपने पिता को बाइक पर पीछे बैठाकर घर जा रहा था। थाने से थोड़ी दूर निकलते ही नकाबपोश दो युवकों ने उनके पिता पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके कारण उसके पिता घायल होकर बाइक से नीचे गिर गए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, आरोपी हमलावर गोधी गांव की ओर भाग गए।

पुलिस पर निजी अस्पताल नहीं जाने देने का आरोप रामपुर के खजुरिया थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडेय भी मौके पर पहुंच गए। शरीफ के परिवार के अन्य लोग भी पहुंच गए। परिजन घायल को तुरंत ही रुद्रपुर के निजी अस्पताल ले जाने लगे। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें रुद्रपुर नहीं जाने दिया, बल्कि पुलिस उन्हें अपनी मौजूदगी में स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले आई, जहां चिकित्सकों ने मोहम्मद शरीफ को मृत घोषित कर दिया।

‘योजना के तहत हुई हत्या’ मोहम्मद शरीफ के परिवारीजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। परिजनों का आरोप था कि शरीफ की हत्या पुलिस ने योजनाबद्ध ढंग से कराई है। मृतक के परिजनों का कहना था कि थाने का एक सिपाही सुबह से ही लगातार शरीफ को थाने में बुलाने के लिए फोन कर रहा था, लेकिन जब वह थाने में पहुंचे तो थाना प्रभारी थाने में मौजूद नहीं थे। इसके बाद वह सिपाही और एक दरोगा के समक्ष पेश होकर वापस लौट रहे थे।

फांसी की सजा से कैसे बच गया था शरीफ सीआरपीएफ कैंप पर हमले के मामले में सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। एक जनवरी को दरोगा ओमप्रकाश की तहरीर पर केस दर्ज हुआ था। इसी मामले में खजुरिया निवासी मोहम्मद शरीफ को सेशन कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। शरीफ ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी।

हाईकोर्ट ने उसे सीआरपीएफ हमले के मुकदमे से बरी कर दिया था। हालांकि, आर्म्स एक्ट के मामले में उसकी दोषसिद्धि बरकरार रही थी। इस मामले में सजा पूरी होने के बाद वह करीब एक साल पहले बरेली सेंट्रल जेल से रिहा हुआ था।

चार आतंकियों को सुनाई गई थी सजा-ए-मौत सीआरपीएफ कैंप पर हमले के मामले में अदालत ने चार आतंकियों को सजा-ए-मौत, एक आतंकी को उम्र कैद, एक अन्य को दस साल की सजा सुनाई गई थी। रामपुर कोर्ट के एडीजे तृतीय संजय कुमार सिंह ने यह सजा सुनाई थीं। जबकि दो आरोपियों पर आरोप साबित नहीं हो सके थे, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें मामले में बाइज्जत बरी कर दिया था।

आतंकवादियों की 287 पेशी पर खर्च हो गए थे 28.70 करोड़ रामपुर सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हुए आतंकी हमले के 11 साल 10 माह चली लंबी कानूनी प्रक्रिया के दौरान 287 पेशी हुई थी। जिसमें करीब 28.70 करोड़ रूपए खर्च हुए थे।

विवेचना में दर्शाय थे दो सौ गवाह, 55 की हुई थी गवाही विवेचना के दौरान पुलिस ने करीब दो सौ गवाहों को दर्शाया था लेकिन, समय-समय पर हुई सुनवायी में कुल 55 गवाह पेश हुए। इनमें से 38 गवाहों की गवाही सिर्फ सीआरपीएफ कांड के संबंध में हुई जबकि 17 गवाहों की गवाही आरोपी फहीम अरशद पर दर्ज एक अन्य मामले में हुई थीं।

सिर्फ आर्म्स एक्ट का दोषी माना गया था मोहम्मद शरीफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमले के मामले में आरोपियों को फांसी की सजा सुनाए जाने का आदेश रद्द कर दिया था। न्यायालय ने रिकॉर्ड के अवलोकन और अपीलार्थियों के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद पाया था कि अभियोजन पक्ष के गवाह जांच अधिकारी के सामने धारा 161 सीआरपीसी के तहत अपने बयान दर्ज करने के समय और एफआईआर दर्ज करने के समय आरोपियों के नाम नहीं जानते थे। जिरह में वे न्यायालय को यह बताने में विफल रहे थे कि वे आरोपियों के नाम कैसे और कब जानते थे जब एफआईआर दर्ज करने के समय और धारा 161 सीआरपीसी के तहत बयानों को दर्ज करने के समय वे उनके नाम बिल्कुल नहीं जानते थे। खंडपीठ ने अपीलें स्वीकार करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामपुर के एक एवं दो नवंबर 2019 के निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें सत्र न्यायालय ने आरोपियों को मृत्युदंड दिया था। तब शरीफ और चार अन्य द्वारा दायर कैपिटल अपील और संदर्भ को स्वीकार करते हुए खंडपीठ ने कुछ आरोपियों से एके 47 की बरामदगी के आधार पर उन्हें शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-ए) के तहत दोषी पाया था।

ये किए गए दोषी करार - इमरान शहजाद उर्फ अबू ओसामा उर्फ अजय उर्फ असद उर्फ रमीज राजा उवैस निवासी समानी, थाना चौकी सिटी, जिला विम्बर, पाकिस्तान (पीओके)।

- मोहम्मद फारू उर्फ अबू जुल्कर नैन, उर्फ अबूजाद उर्फ अमर सिंह निवासी कंगड़ी, थाना सदर, जिला गुजरवाला, पंजाब, पाकिस्तान।

- सबाउद्दीन उर्फ सहाबुद्दीन उर्फ सबाह उर्फ संजीव उर्फ फरहान उर्फ अबू अल कासिम उर्फ बाबर उर्फ मुवस्सिर उर्फ समीर उर्फ इफ्तिखार, निवासी गंधवार, वाया पंडौल, थाना सकरी, जिला मधुबनी, बिहार।

- मोहम्मद शरीफ उर्फ सुहैल उर्फ साजिद उर्फ साजिद, उर्फ अनवर, उर्फ अली, निवासी बदनपुरी, थाना खजुरिया, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश।

- जंगबहादुर खान उर्फ बाबा निवासी मिलक कामरू, थाना मूंढापांडे, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।

- फहीम अरशद अंसारी निवासी कमरा नंबर 240, चाल नंबर 303 मोतीलाल नगर, 2 एमजी रोड, गोरेगांव, वेस्ट मुम्बई, महाराष्ट्र।