सेवा और सुरक्षा ही संकल्प, सीएम योगी ने जनता दर्शन के बाद अधिकारियों को दिया यह सख्त निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उनके आवास पर जनता दर्शन के दौरान लोगों द्वारा बताई गई समस्याओं का जल्द समाधान करायें। आमजन की सेवा और सुरक्षा ही सरकार का संकल्प है। सरकार हर जरूरतमंद की सहायता के लिए खड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार के स्तर पर प्रदेशवासियों की हर उचित परेशानी का निरंतर निदान कराया जा रहा है और आगे भी कराया जाता रहेगा।

एक बयान के अनुसार 'जनता दर्शन' का आयोजन सोमवार को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर हुआ। 'जनता दर्शन' में प्रदेश भर से 52 से अधिक फरियादी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री हर फरियादी के पास स्वयं पहुंचे, उनकी समस्याएं सुनीं और निराकरण के निर्देश दिए।

बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया कि वह पीड़ितों की शिकायतें सुनकर जनपद में ही उनका निस्तारण कराएं। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जनपदों में सभी विभागों के द्वारा पीड़ितों की शिकायतें सुनकर निर्धारित समयावधि में समाधान कराया जाए।

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अभिभावकों के साथ आए बच्चों को दुलारा, उन्हें चॉकलेट दी। मुख्यमंत्री के 'जनता दर्शन' के दौरान आर्थिक सहायता, अवैध कब्जे, बिजली, शिक्षा, पुलिस आदि से जुड़ी शिकायतों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया।

इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों सहित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया कि वह जनपद स्तर पर सभी फरियादियों की शिकायतें सुनकर उनका निराकरण कराएं। 'जनता दर्शन' में गोरखपुर, शामली, झांसी, कन्नौज आदि जनपदों से पीड़ित पहुंचे थे। सभी ने अपनी समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया, जिस पर उन्होंने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

सीएम से मिलने विधानभवन पहुंच गई कानपुर की मूकबधिर बच्ची मुख्यमंत्री से प्रभावित होकर कानपुर के ग्वालटोली की 13 वर्षीय बच्ची भटकती हुई रविवार सुबह विधानभवन के पास पहुंच गई। इंस्पेक्टर हजरतगंज विक्रम सिंह ने टीम के साथ गश्त करते बच्ची को देखा। पूछताछ की कोशिश की तो मूकबधिर होने के कारण कुछ बता नहीं सकी। फिर इशारों से और कागज पर लिखाकर जानकारी ली। पुलिस टीम के साथ बच्ची को लेकर कोतवाली पहुंचे। सीएम से मिलाने का आश्वासन दिया। चॉकलेट दी और नाश्ता कराया। परिवारीजनों को बुलाकर उनके सुपुर्द कर दिया। अपना मोबाइल नंबर दिया। बच्ची ने भावुक होकर चलते समय इंस्पेक्टर को जयहिंद कर धन्यवाद दिया।

बच्ची सुबह विधानभवन के पास खड़ी थी। पुलिस टीम पहुंची और पूछताछ करने की कोशिश की तो पता चला कि वह बोल और सुन नहीं सकती। इसके बाद पुलिस टीम उसे लेकर कोतवाली पहुंची। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने ट्रांसलेटर को बुलाया। इसके पूर्व खुद ही मूकबधिर के इशारों में बच्ची से पूछताछ की। बच्ची ने लिखकर अपना नाम खुशी बताया। फिर ट्रांसलेटर की पूछताछ में सारी बात स्पष्ट हो गई। बच्ची ने बताया कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बहुत प्रभावित है। उसने टीवी पर उनका आवास भी देखा था। वह उनसे मिलने के लिए आई थी।

पहले ट्रेन पकड़ कर चारबाग पहुंची। वहां से पर्ची में लिखकर कई लोगों से पूछा कि मुख्यमंत्री जी कहां रहते हैं? उसे किसी ने विधानभवन लिखकर बताया था। इसके बाद लोगों को पर्ची दिखाकर पूछते-पूछते पैदल विधानभवन पहुंची थी। बच्ची के बारे में जानकारी होने के बाद इंस्पेक्टर ने ग्वालटोली थाने को फोन कर जानकारी दी। पता चला कि बच्ची शनिवार से गायब थी। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट वहां दर्ज है।