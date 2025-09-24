Serial rapist sentenced to life imprisonment for raping girls aged between five and seven years यूपी के सीरियल रेपिस्ट को उम्रकैद की सज़ा, पांच से सात साल तक की बच्चियों को बनाता था शिकार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी के सीरियल रेपिस्ट को उम्रकैद की सज़ा, पांच से सात साल तक की बच्चियों को बनाता था शिकार

बहराइच की एक विशेष अदालत ने बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी अविनाश पांडे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी एक सीरियल रेपिस्ट है। जो पांच से सात साल की उम्र की बच्चियों को निशाना बनाता था।

Pawan Kumar Sharma भाषा, बहराइचWed, 24 Sep 2025 06:47 PM
यूपी की बहराइच जिले की एक विशेष अदालत ने सात साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी अविनाश पांडे उर्फ ‘सिंपल’ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1.6 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे पीड़िता को दिया जाएगा। बता दें कि अविनाश पांडे सीरियर रेपिस्ट है। जो पांच से सात साल की उम्र की बच्चियों को निशाना बनाता था।

विशेष जिला सरकारी वकील (पॉक्सो) संत प्रताप सिंह ने बताया कि 32 वर्षीय अविनाश पांडे बेहद खतरनाक अपराधी है, जो पांच से सात साल की बच्चियों को निशाना बनाता था। वह बच्चियों को तड़के घर से उठा ले जाता, जंगल में ले जाकर अश्लील वीडियो दिखाता और दुष्कर्म के बाद उन्हें टॉफी, खाने-पीने की चीजें या कपड़े देकर चुप कराने की कोशिश करता था। 25 जून से सुजौली इलाके में इस तरह की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। पीड़िताओं के बयान और पुलिस जांच से आरोपी की पहचान हुई। आरोपी शराब का आदी था और उसके हाथ पर बने टैटू से उसे पहचाना गया।

पुलिस ने जुलाई की शुरुआत में चार अलग-अलग मामलों में अविनाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। 6 जुलाई को उसकी गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसके पास से मोबाइल फोन, आपत्तिजनक तस्वीरें, बच्चियों के कपड़े और एक साइकिल बरामद की। इस मामले में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) दीपकांत मणि ने बुधवार को चार मामलों में से एक में सुनवाई पूरी कर यह फैसला सुनाया। बता दें कि यह बहराइच में नए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) प्रावधानों के तहत अदालत का पहला फैसला है।

