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यूपी में सीरियल रेपिस्ट एनकाउंटर में ढेर; पंजाब पुलिस की कस्टडी से भागा था 6 बलात्कार का आरोपी

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, मुजफ्फरनगर
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मुजफ्फरनगर में सोमवार देर रात पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार रुपये का इनामी बदमाश सतपाल उर्फ सत्तू घायल हो गया, जिसकी मंगलवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। वह लुधियाना पुलिस कस्टडी से फरार था और चार राज्यों में छह किशोरियों से दुष्कर्म के मामलों में वांछित था।

यूपी में सीरियल रेपिस्ट एनकाउंटर में ढेर; पंजाब पुलिस की कस्टडी से भागा था 6 बलात्कार का आरोपी

लुधियाना पुलिस की कस्टडी से फरार 25 हजार का इनामी सतपाल उर्फ सत्तू सोमवार देर रात मुजफ्फरनगर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया। इनामी बदमाश मुठभेड़ के दौरान दोनों पैर में गोली लगने से घायल हो गया था, मंगलवार दोपहर उपचार के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। शातिर बदमाश चार राज्यों में छह किशोरियों को शिकार बनाकर उनके साथ दुष्कर्म कर चुका था। फरवरी में वह लुधियाना में पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। मुठभेड़ में एक दरोगा और सिपाही भी गोली लगने से घायल हुए हैं। इनामी सतपाल, छोटा राजन गैंग के साथ भी काम कर चुका था।

अपहरण कर लड़कियों से करता था रेप

एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र में प्रकाश चौक के पास 19 जून को तितावी क्षेत्र की एक किशोरी का अपहरण किया गया था। पुलिस ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दस टीमों का गठन किया गया था। एसपी सिटी अमृत जैन की अगुवाई में टीमें चंडीगढ़, पंचकुला, सहारनपुर समेत कई जिलों में शातिर अपराधी सतपाल उर्फ सत्तू निवासी रामदरबार थाना सेक्टर 32, चंडीगढ़ की तलाश कर रही थीं। उस पर 25 हजार का इनाम घोषित किया गया था।

पुलिस से मुठभेड़ में हुआ ढेर

सोमवार देर रात पुलिस को इनपुट मिला कि इनामी बदमाश सतपाल कार से शहर की तरफ आ रहा है। पुलिस ने रामपुर तिराहे के पास रोहना रोड पर बामनहेड़ी के पास चेकिंग शुरू की। घेराबंदी होने पर सतपाल उर्फ सत्तू ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बदमाश की गोली लगने से दरोगा अजय गौड़ व सिपाही अंकित कुमार घायल हो गए। पुलिस की गाड़ी भी गोली लगने से क्षतिग्रस्त हो गई।

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लुधियाना पुलिस की कस्टडी से भागा था

जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से सतपाल उर्फ सत्तू घायल हो गया, उसे अस्पताल भिजवाया गया। मंगलवार दोपहर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके पास से पिस्टल, फर्जी आधार कार्ड, मोबाइल, कार और किशोरी से लूटी गई सोने की बालियां बरामद की गई हैं। इनामी बदमाश सतपाल पर लूट, हत्या, दुष्कर्म समेत अन्य 30 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी 11 साल मुजफ्फरनगर की जेल में भी बंद रहा था। फरवरी 2026 में वह लुधियाना से पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। उसके बाद से लगातार अपराध कर रहा था। आरोपी बदमाश मुजफ्फरनगर, चंडीगढ़, सहारनपुर, मेरठ व अन्य प्रांतों से कई अभियोग में वांछित था।

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किशोरी संदिग्ध हालात में पहुंची थाने

सतपाल उर्फ सत्तू 19 तारीख को मुजफ्फरनगर में सिविल लाइन क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति के घर पहुंचा और उसकी बेटी को नौकरी दिलाने की बात कही। कार से दोनों को लेकर प्रकाश चौक पर पहुंचा। यहां उसने झांसा देकर पिता को बेटी के प्रमाण पत्रों की फोटो कॉपी कराने के लिए भेज दिया। फोटो कॉपी कराकर पिता लौटा तो सत्तू उसकी बेटी को लेकर कार सहित फरार हो चुका था। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसकी बेटी और आरोपी की तलाश शुरू की। सोमवार देर शाम किशोरी संदिग्ध हालात में मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाने पहुंच गई। पुलिस ने उसे मेडिकल के लिए भेजते हुए आरोपी की तलाश तेज कर दी और देर रात मुठभेड़ में उसे दबोच लिया, लेकिन गोली लगने से घायल सत्तू की मंगलवार को दिन में इलाज के दौरान मौत हो गई।

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