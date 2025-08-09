नौ साल की उम्र में बिछड़ी; 60 साल बाद मुन्नी ने भाई को बांधी राखी, पोते ने दोनों को ऐसे मिलाया

नौ बरस की उम्र में परिवार से बिछड़ी मुन्नी को 60 साल बाद भाई की कलाई पर राखी के रूप में प्यार बांधने का मौका मिला तो उसके आंसू छलक उठे। इस खास मौके का गवाह बनने के लिए गांव के लोग भी इक्टठा हुए थे।

इस दौरान सभी लोग भावुक हो उठे। शहर कोतवाली के ग्राम कम्भौर निवासी जगदीश और उसकी बिछुड़ी बहन मुन्नी देवी की दास्तान किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। घर की लाडली मुन्नी जब मात्र 9 वर्ष की थी, तब वह परिवार के साथ दारानगर गंज में लगने वाले गंगा स्नान मेले में गई थी। मेले में एक बैल के उपद्रव करने से भगदड़ मच गई थी। भगदड़ में मुन्नी परिवार से बिछड़ गई थी। वह रोती-बिलखती रही, लेकिन परिवार वाले उसे नहीं मिले थे।

इसी बीच उसे एक पुलिसकर्मी ने फिरोजाबाद के पटना गांव निवासी संतानहीन ललई सिंह को सौंप दिया था। ललई सिंह ने मुन्नी को संतान की तरह पाला, लेकिन मुन्नी अपने परिवार को नहीं भुला सकी। परिवार से मिलने का सपना संजोए रही। पिता समान ललई सिंह ने बड़ी होने पर मुन्नी का विवाद फिरोजाबाद के सरोली गांव निवासी अमन सिंह से कर दिया।

मुन्नी देवी उर्फ बालेश बताती है कि उसने पिता समान ललई सिंह और अपने पति अमन सिंह से कई बार परिवार से मिलाने की गुहार लगाई थी, लेकिन किसी ने परिवार का पता नहीं लगाया। इस बीच परिवार में जब कभी कोई कार्यक्रम या त्योहार होता तो मुन्नी अपने बिछड़े परिवार की याद में गुमसुम हो जाती थी।

पोते ने गूगल से सर्च किया दादी का गांव प्रशांत ने गूगल से दादी मुन्नी के गांव का पता सर्च किया। वह पहले बिजनौर और फिर कम्भौर पहुंच गया। उसने अपनी दादी के परिजनों से न केवल मुलाकात की, बल्कि वीडियो कॉल के जरिये दादी से उसके भाई जगदीश और भतीजों की बात भी कराई। जिसके बाद वह कुछ दिन पहले दादी को कम्भौर ले आया था।

भाई के राखी बांध रोई मुन्नी शनिवार को मुन्नी देवी ने 60 साल बाद जब अपने भाई जगदीश व भतीजों को राखी बांधी तो उसके आंखें भर आई। उसके भाई और भतीजों की आंखों से भी आंसू बह निकले। मुन्नी देवी को देखने के लिये जगदीश के घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है। आसपास के गांवों के लोग व रिश्तेदार मुन्नी को दूर-दूर से देखने आ रहे हैं।