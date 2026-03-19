जानलेवा हमले में 41 साल पहले सुनाई गई सजा बरकरार, हाईकोर्ट ने खारिज की पति की अपील
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जानलेवा हमले के 43 साल पुराने मामले में 41 वर्ष पहले सुनाई गई सात साल कैद की सजा के खिलाफ आपराधिक अपील खारिज करते हुए अभियुक्त रामेश्वर सिंह की जमानत रद्द कर दी है।
Allahabad Highcourt News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जानलेवा हमले के 43 साल पुराने मामले में 41 वर्ष पहले सुनाई गई सात साल कैद की सजा के खिलाफ आपराधिक अपील खारिज करते हुए अभियुक्त रामेश्वर सिंह की जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने अपीलार्थी को सजा पूरी करने के लिए 15 दिन के भीतर ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा अपीलार्थी अभियुक्त सरेंडर नहीं करता तो सीजेएम उसे गिरफ्तार कराकर सजा भुगतने के लिए जेल भेजें। यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद ने दिया है।
कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने मामले को संदेह से परे साबित कर दिया है। अपीलार्थी ने 20 व 23 फरवरी 1985 को मैनपुरी के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के दोषसिद्धि और सजा संबंधी आदेश को चुनौती दी थी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कहना था कि अभियोजन पक्ष ने केवल घायल की गवाही पर भरोसा किया है, जो अभियुक्त की पत्नी है और घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। बंदूक बरामद नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शी की गवाही और चिकित्सा साक्ष्य में असंगति है। ट्रायल कोर्ट ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि घायल को पीछे से चोट लगी है और वास्तविक हमलावर की पहचान करना संभव नहीं है। चोट की प्रकृति आईपीसी की धारा 323 और 324 के तहत ही अपराध हो सकती। इसलिए सजा को संशोधित किया जाना चाहिए।
पुख्ता सबूत अभियुक्त की पत्नी है
सरकारी वकील ने विरोध करते हुए कहा कि पुख्ता सबूत अभियुक्त की पत्नी है। उसे ससुराल में ही गोली लगने से चोटें आई। घटना के बाद वह कभी अपने ससुराल नहीं लौटी। अभियुक्त उसे तत्काल चिकित्सा के लिए अस्पताल भी नहीं ले गया। वह एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा भी नहीं गया जहां उसकी पत्नी का इलाज चला। मामले के तथ्यों के अनुसार अभियुक्त ने 23 फरवरी 1983 को भोगांव थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया कि रात में तीन चार बदमाश सीढ़ियों के रास्ते उसके घर में घुसे। उसी दौरान पत्नी विमला देवी जाग गईं और उसने विरोध किया तो एक बदमाश ने गोली चला दी। शोर मचाने पर बदमाश बिना कोई घरेलू सामान लिए फरार हो गए। विवेचना अधिकारी रामजी लाल शर्मा ने घायल का बयान दर्ज करने के बाद अपराध आईपीसी की धारा 307 में संशोधित कर दिया था। विमला ने बयान में बताया था कि पति दहेज में मोटरसाइकिल न मिलने पर उसके साथ मारपीट करते थे। कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाया और घटना वाले दिन गोली चला दी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें