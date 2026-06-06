कुंडल लूटने वाले बदमाशों का एनकाउंटर कर अल्लाह मियां के पास भेजा, पुलिस कार्रवाई पर बोले विधायक
यूपी पुलिस की कार्रवाई को लेकर अलीगढ़ जिले के विधायक अनिल पाराशर ने बड़ा बयान दिया है। विधायक ने कहा, योगी सरकार में कुंडल लूटने वाले बदमाशों का भी एनकाउंटर करके अल्लाह मियां के पास भेजा जा रहा।
Aligarh News: अलीगढ़ जिले की कोल विधानसभा सीट से विधायक अनिल पाराशर ने मडराक मंडल के एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दिया। विधायक ने कहा- हाल ही में यूपी पुलिस ने कुंडल लूटने वाले दो बदमाशों का एनकाउंटर करके उनको अल्लाह मियां के पास भेज दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शनिवार को मडराक मंडल में नामित पार्षदों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। इसमें विधायक अनिल पाराशर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अभी दो बदमाशों के एनकाउंटर हुए हैं, पता है आपको।
एक बदमाश ने महिला के कुंडल उतरवा लिए थे। पांच दिन के अंदर उनका एनकाउंटर करके अल्लाह मियां के पास भेज दिया। कभी ऐसा देखा था कि चोर या डकैत को सजा मौत को मिली हो। ये है योगी और मोदी की सरकार। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि बीते माह देहात क्षेत्रों में बदमाशों ने अलग-अलग गांवों की 18 महिलाओं के कुंडल लूटे थे। इस पर पुलिस ने अतरौली में दोनों बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था।
कुंडल लूटने वाले बदमाशों का हुआ था एनकाउंटर
अतरौली क्षेत्र में एक जून को मढ़ौली पुलिस चौकी के पास पुलिस मुठभेड़ में बुलंदशहर के बिरौड़ी ताजपुर निवासी मोमीन व हापुड़ के सिम्भावली क्षेत्र के रजपुरा निवासी रजा मोहम्मद उर्फ रजुआ मारे गए थे। दोनों पर 50-50 हजार रुपये का ईनाम था। पुलिस के अनुसार दोनों बदमाशों पर 67 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और वे लगातार महिलाओं को निशाना बनाकर कुंडल लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे थे।
17 मई को 10 महिलाओं से लूटे थे कुंडल
बदमाशों ने 17 मई को मडराक क्षेत्र में चारा लेने गईं 10 महिलाओं से कुंडल व पाजेब लूटकर सनसनी फैला दी थी। इसके बाद 21 मई को गोधा, अतरौली व छर्रा थाना क्षेत्रों में आठ अन्य महिलाओं को निशाना बनाया था। लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में भय का माहौल बन गया था और महिलाएं अकेले खेतों की ओर जाने से भी डरने लगी थीं। मढ़ौली पुलिस चौकी के पास बदमाशों व पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसमें दोनों बदमाश मारे गए थे।
18 महिलाओं से कुंडल लूटने वाले दो बदमाशों के एनकाउंटर की होगी मजिस्ट्रेट जांच
घटना के एक सप्ताह के अंदर ही पुलिस ने 18 महिलाओं से कुंडल और आभूषण लूटने वाले बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया था। 24 मई को दोनों इनामी बदमाशों की मुठभेड़ के दौरान मौत हो गई थी। अब मामले की मजिस्ट्रेट जांच होगी। एसएसपी नीरज कुमार जादौन के पत्र पर डीएम अविनाश कुमार ने एसीएम द्वितीय दिग्विजय सिह को जांच अधिकारी नामित किया है। एसीएम द्वितीय दिग्विजय सिंह घटना से जुड़े सभी पहलुओं, पुलिस कार्रवाई, उपलब्ध साक्ष्यों व परिस्थितियों की जांच कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।