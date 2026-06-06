यूपी में सनसनीखेज मर्डर: रात को टहलने निकले भतीजे को तलवार से काटा, चाचा पर फरसे से हमला
झांसी में बिजली चले जाने के कारण रात को टहलने निकले चाचा-भतीजे पर हमलावरों ने जानेलवा हमला बोल दिया। भतीजे को तलवार से काटकर मौत के घाट उतार दिया जबकि चाचा को भी मरणासन्न हालत में कर डाला।
Jhansi Murder: यूपी के झांसी से सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। शुक्रवार-शनिवार की रात ग्वालियर रोड शिवानी होटल तिराहे पर कुछ हमलावरों ने भतीजे और चाचा पर हमला बोल दिया। बिजली चले जाने के चलते दोनों सड़क पर टहलने निकले थे। हमलावरों ने भतीजे को तलवार से काटकर मौत के घाट उतार दिया। जबकि चाचा पर फरसे से हमला कर मरणासन्न कर दिया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने होटल मालिक समेत छह पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आधी रात को हुई घटना से इलाके में सनसनी फैल गई।
पाल कॉलोनी शिवानी होटल के पीछे रहने वाले गौरीशंकर कुशवाहा के घर पर शुक्रवार रात 11.50 बिजली चली गई। वह अपने चाचा नईबस्ती निवासी मुरारी लाल के साथ होटल के पास लगी डीपी देखने गए थे। पत्नी सुमन कुशवाहा ने बताया कि वहां पहले से घात लगाए बैठे चिराग, सौरभ, रिंकू, शेर सिंह हाथों में तलवार-फरसा लहराते हुए गाली-गलौज करने लगे। होटल मालिक आनंद के कहने पर इन लोगों ने गौरीशंकर पर तलवार को हमला कर दिया। उनकी गर्दन और कान पर कई बार वार किए। जिससे वह लहूलुहान हो वहीं ढेर हो गए। जबकि चाचा मुरारी लाल पर फरसे से हमला कर दिया। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
जानलेवा बन गई एक साल पहले की रंजिश
दोनों मरणासन्न छोड़ हमलावर तलवार-फरसा लहराते हुए भाग गए। वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची सीपरी बाजार थाना पुलिस ने मौका-मुआयना किया। घायलों को तुरंत मेडिकल कॉलेज झांसी भिजवाया। जहां गौरीशंकर की इलाज के दौरान मौत हो गई। जबकि मुरारी की हालत नाजुक बताई जा रही है। मृतक की बेटी ईशा कुशवाहा ने बताया कि घर में मंदिर है। यहां शराब पीकर लोग बाथरूम करते थे। जिसको लेकर एक साल पहले मारपीट थी। इसी रंजिश को लेकर पापा को तलवार को काटकर मौत के घाट उतारा है। जबकि बाबा की हालत गंभीर है। एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि मृतक की पत्नी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम आवश्यक विधिक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। घटना से संबंधित कुछ संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
बिजली नहीं जाती तो बच सकती थी जान
मोहल्ले के लोगों ने बताया कि इन दिनों झांसी में भीषण गर्मी पड़ रही थी। बिजली कटौती भी लगातार हो रही है। रात में भी बिजली चली गई थी। बिजली चले जाने के कारण ज्यादातर लोग घरों से निकल कर सड़क पर टहलने के लिए निकल जाते हैं। शुक्रवार की रात भी ऐसा ही हुआ। गौरीशंकर अपने चाचा मुरारी लाल के साथ टहलने के लिए निकल गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि होटल तिराहे पर उनकी जान के दुश्मन पहले से ही बैठे हैं। अगर बिजली न जाती तो वह घर से नहीं निकलते और उनकी जान बच सकती थी।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।