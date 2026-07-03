महिला की हत्या से सनसनी: बेल्चा मारकर उतारा मौत के घाट, तख्त पर खून से लथपथ मिला शव
सीतापुर में घर के अंदर महिला को अकेला पाकर किसी ने धारदार हत्यार से हत्या कर दी। घटना की सूचना से सनसनी फैल गई। घर के अंदर ही महिला का शव खून से लथपथ मिला है। पुलिस पड़ोसी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
Sitapur News: यूपी के सीतापुर में घर के अंदर अकेली महिला को किसी ने मौत के घाट उतार दिया। महिला के सिर और गले में बेल्चा मारकर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। घर के अंदर पड़े तख्त पर महिला का खून से लथपथ शव मिला है। महिला के शरीर पर आधा दर्जन चोट के निशान हैं। कोतवाली देहात पुलिस ने कमरे से ही आला कत्ल बेल्चा बरामद कर लिया है। पुलिस ने संदेह के आधार पर पड़ोस में ही रह रहे एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
पंचमपुरवा स्थित घर में पिंकी (50) अकेली रह रही थी। पति जय भगवान गुप्ता मुंबई में सिक्योरिटी गार्ड हैं। वह छह माह से घर नहीं आए हैं। पिंकी की दो बेटियों की शादी हो चुकी है, दो बेटियां कुछ दिन से नानी के घर गई थी। घर में अकेले रहने के कारण पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति पिंकी के घर सब्जी व अन्य सामान लाकर देता था। शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे तक पिंकी घर के बाहर नहीं निकली। आसपास के लोगों ने घर के बाहर से कई आवाज दी पर कोई जवाब नहीं आया। घर का मेन दरवाजे पर बांस की फंटी बंधी है। जो बाहर से भी आसानी से खुल जाता है। आस पड़ोस के लोग भीतर गए तो पिंकी का खून से लथपथ शव कमरे में तख्त पर पड़ा था। सिर और गले पर चोट के कई निशान थे। पिंकी की हत्या की खबर सुन बड़ी संख्या में आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई।
हत्या क्यों और किसने की? जांच पड़ताल में जुटी पुलिस
सूचना पर कुछ ही देर में कोतवाली देहात पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस टीम ने जांच पड़ताल कर उच्चाधिकारियों को सूचना दी। कुछ ही देर में एएसपी उत्तरी आलोक सिंह व सीओ सदर नेहा त्रिपाठी भी टीम के साथ मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद से नमूने जुटा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला की हत्या क्यों और किसने की है? इसको लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं मृतका पिंकी के पिता रामलोटन गुप्ता के अज्ञात के खिलाफ हत्सर का मुकदमा दर्ज कराया है। एएसपी उत्तरी आलोक सिंह के मुताबिक पुलिस की चार टीमें गठित की गई हैं। उन्होंने बताया कि घर में कोई भी सामान फैला नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि लूट के इरादे से हत्या नहीं की कई है। कई बिन्दुओं पर जांच की जा रही है।
दो दिन पहले बेटी से हुई थी बात
परिवार वालों के मुताबिक पिंकी की ननिहाल गई दोनों बेटी काजल और परी से दो दिन पहले फोन पर बात हुई थी। इसके बाद उसकी परिवार में किसी से बात नहीं हुई। पिंकी का शव देख पिता और बेटियों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया। पत्नी की हत्या की सूचना पर पति भगवान गुप्ता भी मुंबई से चल दिये हैं।
तख्त के नीचे से खून से सना बेल्चा बरामद
पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया है कि बेल्चा से वार कर पिंकी की हत्या की गई है। जांच पड़ताल में जिस तख्त पर पिंकी का शव पड़ा था उसी के नीचे से खून से सना बेल्चा भी बरामद हुआ है। पुलिस ने बेल्चे को कब्जे में ले लिया है।
मोहल्ले के लोग हैरान की घर में घुसकर कर दी गई हत्या
घटना के बाद से पंचमपुरवा के लोगों में दहशत है कि घर में घुसकर पिंकी की हत्या कर दी गई। लोगों का कहना है कि घर में भी लोग सुरक्षित नहीं है। आसपास के लोगों के मुताबिक पिंकी हंसमुख स्वभाव की थी। सड़क पर जो भी मिल जाता उससे अच्छे से बात करती थी। वह घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलती थी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।