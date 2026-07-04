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बुलंदशहर में इंटर कॉलेज के पीछे मानव कंकाल मिलने से हड़कंप; शिनाख्त की कोशिश में जुटी पुलिस

sandeep हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टीम
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बुलंदशहर के औरंगाबाद क्षेत्र में लोक किसान इंटर कॉलेज के पीछे गोबर गैस के गड्ढे से मानव कंकाल मिला। तीन दिन से आ रही दुर्गंध के बाद इसका खुलासा हुआ। पुलिस ने कंकाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं और शिनाख्त के प्रयास जारी हैं।

बुलंदशहर में इंटर कॉलेज के पीछे मानव कंकाल मिलने से हड़कंप; शिनाख्त की कोशिश में जुटी पुलिस

बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक मानव कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। लोक किसान इंटर कॉलेज, इलना के पीछे स्थित गोबर गैस के गड्ढे से पुलिस ने मानव कंकाल बरामद किया। सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तथा साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी। कंकाल की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार, लोक किसान इंटर कॉलेज के छात्र पिछले तीन दिनों से कॉलेज परिसर के पीछे की ओर से लगातार तेज दुर्गंध महसूस कर रहे थे। छात्रों ने इसकी शिकायत कॉलेज के प्रधानाचार्य नानक चंद लोधी से की। शिकायत मिलने के बाद प्रधानाचार्य ने कॉलेज कर्मचारियों को मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए। कर्मचारी जब कॉलेज के पीछे स्थित गोबर गैस प्लांट के पास पहुंचे तो वहां से तेज बदबू आ रही थी। उन्होंने गड्ढे में झांककर देखा तो अंदर मानव कंकाल पड़ा दिखाई दिया। इसके बाद तत्काल ग्राम प्रधान और पुलिस को सूचना दी गई।

कॉलेज के पीछे मानव कंकाल मिला

सूचना मिलते ही औरंगाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मानव कंकाल मिलने की खबर पूरे इलाके में फैल गई, जिसके बाद आसपास के कई गांवों के लोग भी घटनास्थल पर एकत्र हो गए। पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से कंकाल को गड्ढे से बाहर निकलवाया और आवश्यक कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर विभिन्न साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों का रिकॉर्ड भी खंगाल रही है, ताकि मृतक की पहचान की जा सके और घटना की सच्चाई सामने आ सके।

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गोबर गैस गड्ढे में मिला कंकाल

औरंगाबाद थाना प्रभारी मोहम्मद असलम ने बताया कि शव पूरी तरह गल चुका है और केवल कंकाल जैसी स्थिति में मिला है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि शव को गड्ढे में पड़े एक माह से अधिक समय हो चुका है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। मृतक की शिनाख्त के प्रयास जारी हैं। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि मामला हत्या का है, दुर्घटना का या फिर किसी अन्य कारण से व्यक्ति की मौत हुई थी। पुलिस का कहना है कि जांच और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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