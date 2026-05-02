यूपी में ट्रिपल मर्डर से सनसनी: चार मंजिला मकान में खून से लथपथ मिले तीन बच्चों के शव, कातिल कौन?
अंबेडकरनगर में ट्रिपल मर्डर की घटना से सनसनी फैल गई। चार मंजिला घर के अंदर से तीन बच्चों के खून से लथपथ शव मिले हैं। घटना की सूचना पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची।
UP Murder: यूपी के अंबेडकरनगर में ट्रिपल मर्डर की घटना से सनसनी फैल गई। चार मंजिला घर के अंदर से तीन बच्चों के खून से लथपथ शव मिले हैं। घटना की सूचना पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही है। तीनों बच्चों की हत्या किसने की? पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है।
घटना अकबरपुर के मीरानपुर मोहल्ले की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार नगर के पुरानी दीवानी के पीछे मैदान के बगल बने चार मंजिला मकान है। शनिवार को पुलिस को सूचना मिली कि मकान के अंदर तीन बच्चों के शव मौजूद हैं। सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। घर के अंदर बिस्तर पर तीनों बच्चों के खून से लथपथ शव पड़े थे। घटना के समय घर पर कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। एसपी प्राची सिंह और फॉरेंसिक टीम ने बाहर से गेट बंद करवा दिया है। पुलिस हत्या की वजह तलाशने में जुटी है।
मां पर बच्चों की हत्या का आरोप
एक साथ तीन बच्चों के खून से लथपथ शव मिलने से पूरा इलाका दहल गया। चर्चा है कि मां ने बच्चों की हत्या की है। बच्चों का चेहरा बुरी तरह कुचला गया था। बच्चों की हत्या करने के बाद मां फरार हो गई। आरोप है कि महिला ने अपने पति का गुस्सा गुस्सा बच्चों पर निकाला है। पिछले कई सालों से महिला का पति सऊदी अरब में रह रहा है। वहीं उसने किसी पाकिस्तानी महिला से निकाह कर लिया है। इसकी जानकारी जब महिला को हुई तो वह आग बबूला हो गई। महिला तब से तनाव में रह रही थी। मौका पाते ही उसने ईंट से कूचकर बच्चों को मार डाला और फिर बालकनी से कूदकर भाग गई।
…..खबर अपडेट होगी
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।