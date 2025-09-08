मुरादाबाद में सरेशाम हत्या से सनसनी, हिस्ट्रीशीटर कमल चौहान के सिर और सीने में मारी गोली

उसके खिलाफ 7 से अधिक मुकदमें दर्ज हैं। वह टैक्सी चलवाने के साथ ही प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता था। कुछ समय पहले ही वह जमानत पर बाहर आया था। रविवार शाम करीब छह बजे वह स्कूटी से विशाल शर्मा को साथ लेकर दस सराय चौकी के बगल से अपने घर की ओर जा रहा था।

यूपी के मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में रविवार को सरेशाम दुर्गेश नगर निवासी हिस्ट्रीशीटर कमल चौहान (37 वर्ष) की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घात लगाकर बैठे हमलावरों ने सिर और सीने के ऊपर कंधे के पास गोली मार दी। घटना के समय कमल चौहान स्कूटी से अपने एक साथी के साथ घर लौट रहा था। एसएसपी सतपाल अंतिल और एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है।

थाना कटघर के दुर्गेश नगर डबल फाटक निवासी कमल चौहान (37 वर्ष) कटघर थाने का हिस्ट्रीशीटर नशे का तस्कर था। उसके खिलाफ सात से अधिक मुकदमें दर्ज हैं। वह टैक्सी चलवाने के साथ ही प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता था। वह जमानत पर कुछ समय पहले ही बाहर आया था। बताया गया कि रविवार शाम करीब छह बजे वह स्कूटी से विशाल शर्मा को साथ लेकर दस सराय चौकी के बगल से अपने घर की ओर जा रहा था। चौकी के पीछे कर्बला के इमामबाड़े के पास पहुंचा तभी वहां पहले से घात लगाए बैठे सनी दिवाकर और उसके साथियों ने घेर कर हमला कर दिया। आरोपियों ने कमल के सिर और सीने के ऊपर कंधे के पास गोली मार दी। जिससे वह लहुलूहान होकर वहीं गिर गया।

सूचना पर कटघर पुलिस और कमल सिंह का बड़ा भाई संजय चौहान मौके पर पहुंच गए। आनन-फानन में उसे दिल्ली रोड लोकोशेड पुल के पास स्थित साईं अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। भाई ने दुर्गेश नगर डबल फाटक निवासी सनी दिवाकर, मोनू पाल और दो अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। आरोपी सनी दिवाकर भी कटघर थाने का हिस्ट्रीशीटर नशे का तस्कर है। उसके खिलाफ भी 15 से अधिक मुकदमें अलग-अलग थानों में दर्ज हैं। कटघर पुलिस की चार टीम और एसओजी की टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी है।

भाई की तहरीर पर छह के खिलाफ मुकदमा दर्ज मुरादाबाद। कटघर थाना क्षेत्र में रविवार सरेशाम कमल चौहान की गोली मारकर हत्या के मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि यह मुकदमा कमल के भाई संजय चौहान की तहरीर पर लिखा गया है। जिसमे मुख्य आरोपी सनी दिवाकर, उसके साथी मोनू पाल, विक्की दिवाकर, निहाल वाल्मीकि, सुभाष यादव एयर नकुल यादव को नामजद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि पुलिस टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं।

कमल के जेल जाने के बाद सनी उसके इलाके में करने लगा था नशे का धंधा थाना कटघर के दुर्गेश नगर डबल फाटक निवासी कमल चौहान (37 वर्ष) कटघर थाने का हिस्ट्रीशीटर नशे का तस्कर था। उसके खिलाफ सात से अधिक मुकदमें दर्ज हैं। वह टैक्सी चलवाने के साथ ही प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता था। वह जमानत पर कुछ समय पहले ही बाहर आया था। बताया गया कि रविवार शाम करीब छह बजे वह स्कूटी से विशाल शर्मा को साथ लेकर दस सराय चौकी के बगल से अपने घर की ओर जा रहा था। चौकी के पीछे कर्बला के इमामबाड़े के पास पहुंचा तभी वहां पहले से घात लगाए बैठे सनी दिवाकर और उसके साथियों ने घेर कर हमला कर दिया। आरोपियों ने कमल के सिर और सीने के ऊपर कंधे के पास गोली मार दी। जिससे वह लहुलूहान होकर वहीं गिर गया।

सूचना पर कटघर पुलिस और कमल सिंह का बड़ा भाई संजय चौहान मौके पर पहुंच गए। आनन-फानन में उसे दिल्ली रोड लोकोशेड पुल के पास स्थित साईं अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। भाई ने दुर्गेश नगर डबल फाटक निवासी सनी दिवाकर, मोनू पाल और दो अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। आरोपी सनी दिवाकर भी कटघर थाने का हिस्ट्रीशीटर नशे का तस्कर है। उसके खिलाफ भी 15 से अधिक मुकदमें अलग-अलग थानों में दर्ज हैं। कटघर पुलिस की चार टीम और एसओजी की टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी है।

दो दिन पहले ही सुभासपा ज्वाइन की थी कमल चौहान ने कमल चौहान दो दिन पहले ही ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन की थी। सुभासपा महानगर उपाध्यक्ष आशू सिक्का ने बताया कि कमल चौहान को जिलाध्यक्ष ने महानगर में स्थान दिया था। कमल को सुभासपा में महानगर मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी। इसे ध्यान में रखते हुए भी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच हो रही है।