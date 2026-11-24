पूर्वांचल के बाहुबली बृजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह के काफिले की गाड़ियों को एक स्कार्पियो ने कई बार टक्कर मारी। काफिले की कई गाड़ियां इसमें क्षतिग्रस्त हो गईं। विधायक सुशील सिंह ने इस घटना के प्रति संदेह जाहिर किया है। उनकी शिकायत पर पुलिस इस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है।

यूपी के चंदौली जिले की सैयदराजा सीट से भाजपा के विधायक सुशील सिंह के काफिले की गाड़ियों को सोमवार की रात एक बेकाबू स्कॉपियो ने टक्कर मार दी। मोकामा के विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी से पहले ही न्योता निभाने गए सुशील सिंह के काफिले के साथ बिहार से लौटते समय चंदौली में नेशनल हाइवे-19 पर मिसिरपुरा गांव के पास यह घटना हुई। इसमें विधायक के काफिले की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। उत्तर प्रदेश के बाहुबली बृजेश सिंह के भतीजे विधायक सुशील सिंह ने इस घटना के पीछे संदेह जाहिर किया है।

उन्होंने कहा है कि गाड़़ी चला रहा शख्स नशे में नहीं था। उसने जिस बुरी तरह से गाड़ियों को टक्कर मारी उससे वह संदिग्ध लग रहा है। इसी वजह से मैंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। बृजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह के काफिले की इस घटना से पूर्वांचल में सनसनी है। कुछ लोग आशंका जता रहे हैं कहीं इसके पीछे चुनाव से पहले पूर्वांचल में कोई बड़ी साजिश तो नहीं थी। वहीं कुछ लोग इसे एक दुर्घटना मात्र मान रहे हैं।

विधायक सुशील सिंह ने मीडिया से बताया, ‘मेरे पीछे लगभग 15 गाड़ियां थीं। मेरे आगे भी 5-7 गाड़ियां थीं। मैं आगे बढ़ा तो मुझे जानकारी हुई कि मेरी गाड़ी पलट गई है। किसी गाड़़ी ने एक्सीडेंट किया है। मैंने पुलिस को फोन किया। इसके बाद मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि एक गाड़ी ने मुझे तेजी से क्रॉस किया और जाकर मेरे आगे वाली गाड़ी में बहुत भयंकर ढंग से लड़ी। मेरे आगे वाली गाड़ी ने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसे भी धक्का मारते हुए आगे बढ़ गई। फिर आगे वाली गाड़ी ने उसे रोकने का प्रयास किया। गाड़ी ने उसे धक्का मारा और जाकर पेड़ से लड़ गई। उसके बाद हम लोगों ने उसके पास जाकर पूछा तो उसने बताया कि मैं लोकल हूं। वह नशे में नहीं था। पहले मैंने सोचा था कि नशे में हो सकता है लेकिन वो नशे में नहीं था और लगातार चार गाड़ियों को मारना, बुरी तरह मारना, इससे मुझे लगता है कि कोई संदिग्ध आदमी है। मैंने तत्काल पुलिस को बताया। पुलिस आई और उसे पकड़कर ले गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जो सच्चाई होगी उसके आधार पर कार्रवाई करेगी।’

कौन हैं सुशील सिंह? सुशील सिंह पूर्वांचल की काफी चर्चित सैयदराजा विधानसभा सीट से विधायक हैं। वह इस सीट से लगातार दूसरी बार जीते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्वांचल के बाहुबली बृजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह ने अब तक कुल 5 बार विधानसभा चुनाव लड़ा है और 4 बार विजयी रहे हैं। पहला चुनाव उन्होंने साल-2002 में चंदौली की ही धानापुर विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर लड़ा था। वह चुनाव समाजवादी पार्टी के प्रभु नारायण सिंह ने उन्हें 26 वोटों से हरा दिया था। इसके बाद बसपा के ही टिकट पर सुशील सिंह ने 2007 का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2012 के चुनव में परिसीमत के तहत धानापुर सीट का नाम बदल गया। अब इसे सकलडीहा के नाम से जाना जाने लगा। तब सुशील निर्दलीय मैदान में उतरे और दूसरी बार जीत हासिल की। साल 2017 में वह भाजपा के टिकट पर सैयदराजा सीट से चुनाव लड़े और जीत हासिल की। साल-2022 में भाजपा ने उन्हें दोबारा सैयदराजा से मैदान में उतारा। इस बार भी सुशील सिंह ने जीत हासिल की। वह चौथी बार यूपी विधानसभा में पहुंचे।