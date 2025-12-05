Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsSenior theatre and film artist Vinay Srivastava passes away; last rites to be performed at Baikunth Dham Lucknow
वरिष्ठ रंगकर्मी और फिल्म कलाकार विनय श्रीवास्तव का निधन, लखनऊ बैकुंठ धाम में होगा अंतिम संस्कार

संक्षेप:

वरिष्ठ रंगकर्मी और फिल्म कलाकार विनय श्रीवास्तव का निधन हो गया। विनय श्रीवास्तव ने  राजधानी लखनऊ के काकोरी स्थित आवास पर अंतिम सांसें लीं। वे कुछ समय से श्वास संबंधी रोगों से ग्रसित थे।

Dec 05, 2025 11:43 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
देश के जाने-माने रंगकर्मी विनय श्रीवास्तव (78) का शुक्रवार को राजधानी लखनऊ के काकोरी स्थित आवास पर निधन हो गया। वे कुछ समय से श्वास संबंधी रोगों से ग्रसित थे।स्वर्गीय विनय श्रीवास्तव का जन्म 6 अगस्त 1949 को लखनऊ में हुआ था। उनका अंतिम संस्कार कल 12:30 बजे बैकुंठ धाम लखनऊ में किया जाएगा।

विनय श्रीवास्तव पिछले 50 वर्षों से रंगकर्म में सक्रिय थे। जिसमें रेडियो नाटक, दूरदर्शन के लिए नाटक, रंगमंच से जुड़े तकरीबन 150 नाटकों में उन्होंने काम किया और 30 नाटकों का निर्देशन किया। स्वर्गीय विनय श्रीवास्तव के भतीजे प्रमोद श्रीवास्तव ने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व उनके निर्देशन में मचित नाटक माधवी बहुत चर्चित रहा था। भीष्म साहनी के उपन्यास पर आधारित इस नाटक का मंचन अपने आप में एक चुनौती था।

इसके अलावा उन्होंने मिस अहलूवालिया, देश हुवा बेगाना, रक्त बीज, बेगम हजरत महल, पीतल का टुकड़ा, भारत एक खोज, तमस आदि नाटकों और धारावाहिको में हर तरीके के किरदार निभाए। उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया जिसमें मैं चुप नहीं रहूंगी, मुल्क, राज़ी आदि थी। अभिनय की हर विधा में उन्होंने काम किया, फिर भी अपनी लंबी चौड़ी कद काठी और भारी भरकम आवाज के कारण वह अधिकतर पुलिस अधिकारी की भूमिका और खलनायक की भूमिका में नजर आते थे।

