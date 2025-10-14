नंबर दो के खेल में सपा के बड़े नेता शामिल, आयकर विभाग की छापेमारी पर बोले प्रमोद कृष्णम

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsSenior SP leaders involved number two game Pramod Krishnam on Income Tax Department raid

Tue, 14 Oct 2025 11:00 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, संभल
संभल में चल रही आयकर विभाग की बहुचर्चित छापेमारी पर अब धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र से भी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मंगलवार को मीट कारोबारियों के ठिकानों पर जारी कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने बयान में सीधे राजनीतिक सरंक्षण की ओर इशारा किया। उन्होंने लिखा कि जो लोग कानून का उल्लंघन करेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे और तालिबान जैसी सोच का समर्थन करेंगे, उन पर छापेमारी होना स्वाभाविक है।

आचार्य ने दावा किया कि संभल में चल रहे अवैध मीट कारोबार और टैक्स चोरी का लाभ केवल कारोबारी नहीं उठा रहे हैं, बल्कि स्थानीय राजनीति से जुड़े कुछ नेता भी इससे जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि संभल में नंबर दो का पैसा समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास जाता है। बोले, सांसद के यहां भी छापेमारी होनी चाहिए।

बाद में उन्होंने हिन्दुस्तान से बातचीत में कहा कि इस छापेमारी के दौरान मीट कारोबारियों और नेताओं के बीच संबंध उजागर हो सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप कई “छिपे हुए चेहरे” सामने आ सकते हैं, जो अब तक पर्दे के पीछे से खेल खेलते रहे हैं। उनका निष्कर्ष था कि जो गलत काम कर रहा है, उस पर एजेंसियों की नजर है और नंबर दो का धन कमा रहे लोगों के तार सपा के बड़े नेताओं से जुड़े हैं।

संभल सांसद बर्क का प्रमोद कृष्णम पर पलटवार

संभल की सियासत में इन दिनों जमकर बयानबाजी हो रही है। पहले श्री कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को रावण और आतंकवादियों का भाई कहकर कटघरे में खड़ा किया, और अब सांसद बर्क ने कड़ा पलटवार करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम पर मानहानि का मुकदमा दायर करने की चेतावनी दी है। सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने मंगलवार को दीपा सराय स्थित अपने आवास पर कहा, कि मैं निजी आरोपों को तो नजरअंदाज कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरे समाज को निशाना बनाया जाएगा तो खामोश नहीं बैठूंगा।

उन्होंने साफ किया कि इस तरह के बयान न सिर्फ व्यक्तिगत रूप से अपमानजनक हैं, बल्कि पूरे समाज को कलंकित करने की साजिश हैं। कल्कि धाम पीठाधीश्वर व पूर्व कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बीतें दिनों रामलीला के मंच से कहा था कि संभल में कई रावण हैं और यहां का सांसद भी रावण है। सांसद बर्क आतंकवादियों का भाई है। सांसद बर्क ने कहा कि उन्होंने अपने कानूनी सलाहकारों से बात कर ली है, और यदि जरूरत पड़ी तो वह आचार्य प्रमोद कृष्णम के खिलाफ मानहानि का केस दायर करेंगे। अगर हक और सच की बात करना आतंकवाद लगता है, तो आचार्य ऐसा कहते रहें। लेकिन उनकी सोच को समाज पहले ही नकार चुका है। सांसद ने तंज कसते हुए कहा कि वह आचार्य की ‘पोल’ खोलना नहीं चाहते, लेकिन संभल की जनता जानती है कि कौन क्या है।