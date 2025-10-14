नंबर दो के खेल में सपा के बड़े नेता शामिल, आयकर विभाग की छापेमारी पर बोले प्रमोद कृष्णम

संक्षेप: आयकर विभाग की बहुचर्चित छापेमारी पर अब धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र से भी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मंगलवार को मीट कारोबारियों के ठिकानों पर जारी कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान दिया।

संभल में चल रही आयकर विभाग की बहुचर्चित छापेमारी पर अब धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र से भी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मंगलवार को मीट कारोबारियों के ठिकानों पर जारी कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने बयान में सीधे राजनीतिक सरंक्षण की ओर इशारा किया। उन्होंने लिखा कि जो लोग कानून का उल्लंघन करेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे और तालिबान जैसी सोच का समर्थन करेंगे, उन पर छापेमारी होना स्वाभाविक है।

आचार्य ने दावा किया कि संभल में चल रहे अवैध मीट कारोबार और टैक्स चोरी का लाभ केवल कारोबारी नहीं उठा रहे हैं, बल्कि स्थानीय राजनीति से जुड़े कुछ नेता भी इससे जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि संभल में नंबर दो का पैसा समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास जाता है। बोले, सांसद के यहां भी छापेमारी होनी चाहिए।

बाद में उन्होंने हिन्दुस्तान से बातचीत में कहा कि इस छापेमारी के दौरान मीट कारोबारियों और नेताओं के बीच संबंध उजागर हो सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप कई “छिपे हुए चेहरे” सामने आ सकते हैं, जो अब तक पर्दे के पीछे से खेल खेलते रहे हैं। उनका निष्कर्ष था कि जो गलत काम कर रहा है, उस पर एजेंसियों की नजर है और नंबर दो का धन कमा रहे लोगों के तार सपा के बड़े नेताओं से जुड़े हैं।

संभल सांसद बर्क का प्रमोद कृष्णम पर पलटवार

संभल की सियासत में इन दिनों जमकर बयानबाजी हो रही है। पहले श्री कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को रावण और आतंकवादियों का भाई कहकर कटघरे में खड़ा किया, और अब सांसद बर्क ने कड़ा पलटवार करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम पर मानहानि का मुकदमा दायर करने की चेतावनी दी है। सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने मंगलवार को दीपा सराय स्थित अपने आवास पर कहा, कि मैं निजी आरोपों को तो नजरअंदाज कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरे समाज को निशाना बनाया जाएगा तो खामोश नहीं बैठूंगा।