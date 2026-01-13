20 लाख ग्रेच्युटी निकलवाने के लिए मांगी एक लाख की रिश्वत, सीनियर क्लर्क रंगे हाथ गिरफ्तार

संक्षेप: राजेंद्र ने एंटी करप्शन में एक शिकायत की। इसमें उन्होंने बताया कि उनके पिता चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे। 31 अक्टूबर 2025 को पीडब्ल्यूडी से बेलदार के पद से वह रिटायर हुए। 20 लाख की ग्रेच्युटी निकलवाने के लिए पीडब्ल्यूडी के बाबू संतोष निरंजन ने उनसे एक लाख रुपए की मांग की।

उत्तर प्रदेश के झांसी में मंगलवार को भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया है। लोक निर्माण विभाग खंड 3 में तैनात सीनियर क्लर्क संतोष निरंजन को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन टीम ने यह कार्रवाई ग्रेच्युटी के लिए एक लाख रुपये रिश्वत मांगने पर की।

आईटीआई शिवपुरी रोड के रहने वाले राजेंद्र ने एंटी करप्शन में एक शिकायत की। इसमें उन्होंने बताया कि उनके पिता घनश्याम कुशवाहा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे। 31 अक्टूबर 2025 को पीडब्ल्यूडी से बेलदार के पद से वह रिटायर हुए। 20 लाख की ग्रेच्युटी निकलवाने के लिए पीडब्ल्यूडी के बाबू संतोष निरंजन ने उनसे एक लाख रुपए की मांग की। हालांकि उसके बाद बीस हजार रुपये में डील डन हो गई। इसके बाद पेंशन के लिए भी संतोष परेशान कर रहा था। शिकायत की पुष्टि के बाद टीम ने जाल बिछाया। पीड़ित ने जैसे ही कार्यालय में संतोष को 20 हजार रुपये दिए एंटी करप्शन प्रभारी शादाब खान की अगुवाई में गई टीम ने उसे पकड़ लिया। टीम ने उसके खिलाफ थाना कोतवाली में केस दर्ज कराया और फिर अपने साथ ले गई।

कानपुर में जीआरपी चौकी इंचार्ज पांच हजार घूस लेते पकड़ा गया इस समय पूरे यूपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐक्शन हो रहे हैं। सोमवार को ही कानपुर की अनवरगंज जीआरपी चौकी के इंचार्ज को एंटी करप्शन की टीम ने पांच हजार रुपये घूस लेते पकड़ लिया। टीम ने अनवरगंज स्टेशन पर सोमवार को यह कार्रवाई ठेकेदार की शिकायत पर की। टीम उसे पुलिस लाइन थाने लेकर चली गई। आरोप है कि चौकी इंचार्ज काम कराने के एवज में ठेकेदार से घूस मांग रहा था।