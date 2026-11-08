बीजेपी के वरिष्ठ नेता लेफ्टिनेंट जनरल श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी का निधन, CM योगी ने जताया शोक

भाजपा के वरिष्ठ नेता और देवरिया के सांसद रह चुके रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी का रविवार को निधन हो गया। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। पूर्व सांसद के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया है। जून में सीएम योगी ने अचानक उनके घर पहुंचकर मुलाकात की थी।

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारतीय सेना के सेवानिवृत लेफ्टिनेंट जनरल श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी का निधन हो गया है। उन्होंने नई दिल्ली स्थित मेदांता अस्पताल में रविवार की सुबह सवा 11 बजे के करीब अंतिम सांस ली। दो बार देवरिया के सांसद रह चुके जनरल श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी के निधन से पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनके समर्थकों के बीच शोक की लहर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उनके निधन पर गहरा दुख जताया है।

सेवानिवृत लेफ्टिनेंट जनरल श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी देवरिया सदर सीट से 1996 और 1999 में भाजपा के टिकट पर चुने गए थे। उनके बेटे और देवरिया सदर सीट से मौजूदा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर एक भावुक पोस्ट में लिखा- ‘ अत्यंत दुःखद और हृदयविदारक…मेरे पूज्य पिताजी, देवरिया के पूर्व सांसद एवं देश के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी रहे लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी का आज प्रातः 11:15 बजे दिल्ली में निधन हो गया। पिताजी का जाना मेरे लिए केवल एक पिता को खोना नहीं, बल्कि मेरे जीवन के उस व्यक्तित्व का चले जाना है, जो मेरे लिए सदैव मार्गदर्शक, प्रेरणास्रोत और जीवन का सबसे मजबूत संबल रहे। उनका स्नेह, अनुशासन, राष्ट्र के प्रति समर्पण और जनसेवा की भावना मेरे जीवन की अमूल्य धरोहर है। एक पुत्र के रूप में आज शब्द साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके दिए संस्कार और आदर्श जीवनभर मेरा मार्गदर्शन करते रहेंगे।’

उन्होंने आगे लिखा-‘पिताजी का पूरा जीवन राष्ट्रसेवा, कर्तव्यनिष्ठा और समाज के प्रति समर्पण को समर्पित रहा। देवरिया की जनता से उनका आत्मीय संबंध और लोगों के बीच उनकी सरलता एवं लोकप्रियता सदैव स्मरणीय रहेगी। वे आज हमारे बीच भले ही शारीरिक रूप से नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, संस्कार और सेवा की विरासत सदैव जीवित रहेगी। ईश्वर मेरे पूज्य पिताजी की पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और हम सभी परिजनों, प्रियजनों एवं उनके असंख्य शुभचिंतकों को इस अपार एवं असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। पिताजी, आपका आशीर्वाद और आपकी स्मृतियां जीवन की अंतिम साँस तक मेरे साथ रहेंगी। ॐ शांति। विनम्र श्रद्धांजलि।’

देवरिया लाया जाएगा पार्थिव शरीर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने बताया कि उनके पिता श्रीप्रकाश मणि के पार्थिव शरीर को देवरिया लाया जाएगा। उन्होंने जल्द ही इसकी जानकारी देने की बात अपनी पोस्ट में लिखी है।

हाल में सीएम योगी ने अचानक घर पहुंचकर की थी मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवरिया के पूर्व सांसद और सेवानिवृत लेफ्टिनेंट जनरल श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी से इस साल जून में उनके आवास पर जाकर शिष्टाचार भेंट की थी। सीएम और श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी की यह मुलाकात अचानक तय हुई थी और इसे पूर्वांचल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना गया था। सीएम योगी ने देवरिया में सभा की थी और वहां से गोरखपुर पहुंचने पर श्रीप्रकाश मणि के आवास पर अचानक उनसे मिलने पहुंच गए थे। पूर्व सांसद से उनके घर पर मुख्यमंत्री की मुलाकात की तस्वीरें सामने आईं तो सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक छा गईं। लोग इस मुलाकात के निहितार्थ निकालने लगे।