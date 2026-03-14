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एएनएम से रिश्वत लेने में नपे वरिष्ठ सहायक, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का तगड़ा ऐक्शन

Mar 14, 2026 10:20 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के बस्ती में एएनएम से रिश्वत लेने में सीएचसी का वरिष्ठ सहायक नप गया। इस मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लेते हुए तगड़ा ऐक्शन लिया। बाबू को सस्पेंड कर दिया गया है।

एएनएम से रिश्वत लेने में नपे वरिष्ठ सहायक, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का तगड़ा ऐक्शन

उत्तर प्रदेश के बस्ती में वरिष्ठ सहायक रिश्वत लेने के मामले में नप गया है। बस्ती जिले के विक्रमजोत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात वरिष्ठ सहायक प्रदीप श्रीवास्तव का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। रिटायर महिला कर्मचारी से एरियर भुगतान के बदले 45 हजार रुपये घूस लेने का आरोप सामने आया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामले का संज्ञान लिया। इसके ब्रजेश पाठक ने तगड़ा ऐक्शन लिया। उन्होंने तत्काल जांच के आदेश दिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आदेश पर आरोपी बाबू को निदेशक प्रशासन अलका वर्मा ने निलंबित कर दिया है।

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बस्ती जिले के विक्रमजोत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के तहत एएनएम सुनीता कार्यरत थीं। रिटायरमेंट के बाद एएनएम सुनीता के देय के भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। सुनीता का आरोप है कि एरियर भुगतान के एवज में वरिष्ठ सहायक प्रदीप श्रीवास्तव ने 45 हजार रुपये घूस मांगी थी। इसके बाद भाई के साथ मिलकर एएनएम सुनीता ने वरिष्ठ सहायक प्रदीप को रिश्वत देते हुए वीडियो बनवाया। इस वीडिया को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। प्रदीप का घूस लेते हुए वीडियो का सोशल मीडिया खूब वायरल हो गया। यह वायरल वीडियो चर्चा में आ गया।

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आरोपी को निलंबित करने के साथ ही विभागीय कार्रवाई भी

यह वायरल वीडियो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पास पहुंचा। वायरल वीडियो देख डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ऐक्शन में आ गए। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो को संज्ञान लेते हुए उन्होंने अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। ब्रजेश पाठक के निर्देश पर आरोपी वरिष्ठ सहायक को निलंबित कर दिया गया है। इतना नहीं आरोपी को निलंबित करने के साथ ही विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई। जांच अधिकारी चित्रकूट धाम बांदा मंडल के अपर निदेशक को बनाया गया है। इस कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

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