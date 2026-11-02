भूमाफिया को जेल भेजो; जनता दर्शन में जमीन कब्जे की शिकायत पर CM योगी का आदेश

सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान करीब 200 फरियादियों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। जमीन पर कब्जे की शिकायतों पर उन्होंने भूमाफिया को जेल भेजने और अवैध कब्जे हटवाकर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को कहा।

गोरखपुर, मुख्य संवाददाता: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सोमवार को जनता दर्शन में फरियादियों की समस्या सुनी और समय से उनके निस्तारण के निर्देश दिए। गोरखनाथ मंदिर परिसर में सीएम योगी ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं। कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक पहुंचकर मुख्यमंत्री ने उनकी समस्या सुनी और समाधान का भरोसा दिया। मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान दें और समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण कराएं।जमीन पर कब्जे की शिकायतों पर उन्होंने अधिकारियों को भूमाफिया को जेल भेजने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि कब्जामुक्त कराने के साथ जबरन कब्जा करने वालों को कानूनी सबक सिखाएं। इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं होगी।

माफिया और जमीन कब्जाने वालों की संरक्षक सपा इससे पहले एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर माफिया और जमीन कब्जाने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि सपा की प्रवृत्ति गरीबों और व्यापारियों की जमीन पर कब्जा करने की रही है। सपा के लोगों की फितरत नहीं बदली है, जब भी मौका मिलता है जमीन कब्जाने निकल पड़ते हैं। सीएम ने रविवार को बिछिया पुल के पास 495 करोड़ रुपये की गोड़धोइया नाला फेज-1 परियोजना के लोकार्पण और 880 करोड़ रुपये की फेज-2 व सीवरेज परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे।

सीएम योगी का सपा पर बोला हमला सपा सरकार पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दस वर्ष पहले गोरखपुर में चारों ओर जाम, गंदगी, जलभराव और माफिया का आतंक था। जेल बाईपास रोड पर एक प्रतिष्ठित परिवार ने माफिया के डर से रातोंरात अपनी दोनों हवेलियां खुद गिरा दी थीं, ताकि कम से कम जमीन उनके कब्जे में रह सके। इसी तरह आर्यनगर में भी एक माफिया ने प्रतिष्ठित परिवार की हवेली कब्जाने का प्रयास किया था। तब बतौर सांसद वह खुद मौके पर पहुंचे थे।