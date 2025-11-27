Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newssena main jabran bharti kiya ja raha over two dozen young men from purvanchal stranded in russia
सेना में जबरन भर्ती किया जा रहा, इस देश में फंसे पूर्वांचल के दो दर्जन से अधिक लड़के

सेना में जबरन भर्ती किया जा रहा, इस देश में फंसे पूर्वांचल के दो दर्जन से अधिक लड़के

संक्षेप:

सोनू तिवारी ने बताया कि उनका ई-वीजा खत्म हो गया है। वह अब छिपकर रूस में रह रहे हैं। घर वापस आने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है। ट्रैवल एजेंट भी अब फोन का जवाब नहीं दे रहा है। जिस मकान में किराए पर हैं वहां से मकान मालिक बाहर निकाला रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। 

Thu, 27 Nov 2025 03:54 PMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
रूस में नौकरी के नाम पर पहुंचे पूर्वांचल के युवाओं को सेना में जबरन भर्ती किया जा रहा है। कुछ एजेंट टूरिस्ट वीजा पर पूर्वी यूपी से युवाओं को रूस भेज रहे हैं। इस समय रूस में दो दर्जन से अधिक पूर्वी यूपी के युवा फंसे हैं। जबकि इतनी संख्या में युवा बचकर वहां से वापस स्वदेश लौटे हैं। इसमें कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर के युवा शामिल है। गोरखपुर के बांसगांव के रहने वाले सोनू तिवारी रूस में फंसे हुए हैं। वह रिफाइनरी में बतौर टेक्नीशियन काम करने के लिए रूस बीते एक अक्टूबर को पहुंचे थे।

रूस से सोनू तिवारी ने ‘हिन्दुस्तान’ को बताया जाता है कि उन्हें टूरिस्ट वीजा पर भारत से एजेंट ने भेजा। एजेंट ने दावा किया था कि रूस पहुंचने पर वर्क परमिट और वर्क वीजा मिल जाएगा। यह आज तक नहीं मिला। वह रूस में छिप कर रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस समय रूस में रहने वाले भारतीय संकट में है। एजेंट ई-वीजा पर युवाओं को नौकरी का झांसा देकर रूस भेज रहे हैं। ई-वीजा रूस में वर्क परमिट में तब्दील नहीं हो रहा है। यहां आने के बाद युवा फंस जा रहे हैं। उनका शोषण रूस में ट्रैवल एजेंट के साथ पुलिस और रोजगार पर रख रही कंपनियां भी कर रही है। वह न तो वेतन दे रही न मानदेय। इतना ही नहीं रूस में पुलिस एशियाई युवाओं को पकड़ कर जबरन सेना में भेज रही है। जो सेना में नहीं भर्ती होना चाहता उसे पुलिस को भारी घूस देनी पड़ रही है।

विदेश मंत्रालय से हस्तक्षेप की मांग

सोनू तिवारी ने बताया कि उनका ई-वीजा खत्म हो गया है। वह अब छिपकर रूस में रह रहे हैं। उनके पास घर वापस आने का भी पैसा नहीं है। ट्रैवल एजेंट भी अब फोन का जवाब नहीं दे रहा है। जिस मकान में किराए पर हैं वहां से मकान मालिक बाहर निकाला रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। उन्होंने भारत सरकार से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है।

14 युवाओं के दल को एयरपोर्ट से लौटाया

राहुल यादव ने बताया कि इनके अलावा 14 अन्य युवा भी गोरखपुर मंडल से रूस पहुंचे थे। उनका दल 15 अक्तूबर को रूस पहुंचा। उन युवाओं को सुरक्षा अधिकारियों ने एयरपोर्ट से ही वापस भारत भेज दिया गया। उन्हें रूस में एंट्री नहीं दी गई। इसमें तमकुहीराज और सपहां के दो-दो युवा शामिल थे।

एजेंट ने हर युवक से 2.60 लाख रुपये लिए

बताया जाता है कि सभी युवा इम्पीरिया ट्रैवल एजेंसी के जरिए रूस गए थे। इसका कार्यालय एम्स के पास है। रूस में फंसे सोनू तिवारी और राहुल यादव ने बताया कि एजेंट ने करीब दो-दो लाख रुपए उनसे वीजा और अन्य मदों में लिए। इसके अलावा 60 हजार रुपये का चेक भी एजेंट ने लिया है।

बचकर लौटे युवकों ने बताई आपबीती

कुशीनगर के रहने वाले राहुल यादव करीब एक माह रूस में रहे। उन्होंने बताया कि करीब दो लाख रुपये देने के बाद ई-वीजा पर रूस एक अक्तूबर को पहुंचे। उनके साथ कुशीनगर के हरिओम सिंह, अनूप और सोनू तिवारी थे। यहां से ट्रैवल एजेंट ने वादा किया था कि वर्क वीजा, कंपनी से पांच साल का अनुबंध मिलेगा। हर महीने की तनख्वाह एक लाख रुपये रहेगी। मास्को पहुंचने के बाद हकीकत का पता चला। कोई वर्क वीजा नहीं मिला। जिस कंपनी में ले गए। उसने 27 दिन काम कराया। एक रुपये तनख्वाह नहीं दी। अलबत्ता अंतिम दिन पुलिस ने पकड़ लिया। हर भारतीय से 10-10 हजार रुपये घूस लेने के बाद छोड़। इस दौरान 14 घंटे रूस के पुलिस लॉकअप में गुजारने पड़े।

