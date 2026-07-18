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अर्धनग्न होकर पुलिस चेकपोस्ट में घुसा युवक, दरोगा की टोपी पहनकर कुर्सी पर बैठा, कागजात फाड़े

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, हापुड़
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हापुड़ में शराब के नशे में युवक ने पुलिस चेकपोस्ट में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। युवक ने दरोगा की टोपी पहनकर मेज पर रखे कागजातों को फाड़ डाला। इसके बाद चेकपोस्ट के अंदर तोड़फोड़ की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 

Hapur Video Viral: यूपी के हापुड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में एक युवक शराब के नशे में दिख रहा है। नशे में धुत एक युवक शुक्रवार रात अर्धनग्न हालत में थाना हापुड़ देहात क्षेत्र में देवनंदनी फ्लाईओवर के पास पुलिस चेकपोस्ट में घुस आया और जमकर उत्पात मचाया। युवक ने वहां मेज पर रखे कागजातों को फाड़ दिया और दरोगा की टोपी भी पहन ली। चेकपोस्ट का सामान और गमले क्षतिग्रस्त कर दिए। हंगामा देख तमाम लोग चेकपोस्ट में पहुंच गए और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

शुक्रवार रात थाना हापुड़ देहात क्षेत्र में देवनंदनी फ्लाईओवर के पास स्थित पुलिस चेकपोस्ट में नशे में धुत युवक अर्धनग्न हालत में घुस आया। युवक ने वहां रखी दरोगा की टोपी पहन ली और खुद को दरोगा समझकर कागजात पलटने लगा। अचानक वह उग्र हो गया और कागजात को फाड़ने लगा। कुछ ही देर में तमाम लोग मौके पर पहुंच गए। इसी बीच किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि युवक, दरोगा की कुर्सी पर बैठा है और वहां खड़े लोग उससे कह रहे हैं कि दरोगा जी बाहर आ जाओ।

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पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

उधर, घटना की सूचना मिलते ही हापुड़ देहात पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि वह बाबूगढ़ के ग्राम लुखराड़ा निवासी अमर उर्फ चंदू है। उसने बताया कि दोस्त के नशा किया था और नशे की हालत में वह चेकपोस्ट में पहुंच गया। थाना हापुड़ देहात प्रभारी पारस मलिक ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नशे की हालत में था।

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शराब के नशे में धुत युवक ने पुलिस चौकी में की तोड़फोड़

हापुड़ देहात क्षेत्र की दोयमी पुलिस चौकी पर शुक्रवार देर रात एक युवक ने शराब के नशे में जमकर तोड़फोड़ कर दी। घटना से कुछ देर के लिए मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार की देर रात एक युवक अत्यधिक शराब के नशे में दोयमी पुलिस चौकी पहुंचा और वहां ईंट से हमला कर चौकी परिसर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। जिससे चौकी की संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए। आरोप है कि युवक ने मौजूद लोगों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले आई।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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