चयन और प्रोन्नत वेतनमान की प्रक्रिया अब साल में 2 बार, यूपी के 6 हजार शिक्षकों को राहत

उत्तर प्रदेश के करीब छह हजार शिक्षकों के लिए गुड न्यूज है। उनके चयन और प्रोन्नत वेतनमान को लेकर अब साल में दो बार प्रक्रिया होगी। इस संबंध में जल्द ही शासनादेश जारी किया जा सकता है। अभी जिलों में वर्ष में एक बार ही यह प्रक्रिया की जाती है। ऐसे में तमाम शिक्षकों के प्रकरण लंबित रहते हैं।

लखनऊ/ प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। उत्तर प्रदेश में राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के चयन और प्रोन्नत वेतनमान देने की प्रक्रिया वर्ष में न्यूनतम दो बार होगी। जनवरी और जुलाई में पात्र शिक्षकों को इसका लाभ दिया जाएगा। जल्द चयन और प्रोन्नत वेतनमान को लेकर शासनादेश जारी किया जाएगा। जिससे करीब छह हजार शिक्षकों को बड़ी राहत मिल जाएगी।

माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से चयन और प्रोन्नत वेतनमान के प्रकरणों को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक की गई। जिसमें चयन और प्रोन्नत वेतनमान के मामले निस्तारित किए जाने के सख्त निर्देश दिए गए। अभी जिलों में वर्ष में एक बार ही यह प्रक्रिया की जाती है। ऐसे में तमाम शिक्षकों के प्रकरण लंबित रहते हैं। समय पर चयन और प्रोन्नत वेतनमान का लाभ न मिलने से परेशान शिक्षक मजबूरन हाईकोर्ट में वाद दायर करते हैं।

प्राइमरी के शिक्षकों का प्रमोशन 7 नवंबर तक परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति की कार्यवाही सात नवंबर तक पूरी होगी। वहीं पदोन्नति में टीईटी को अनिवार्य किया है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने सभी बीएसए को इस संबंध में शुक्रवार को निर्देश जारी किए। सचिव ने लिखा है कि नौ अक्तूबर को अध्यापकों की वरिष्ठता सूची तैयार कर 23 अक्तूबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। यदि वरिष्ठता सूची पर आपत्ति मांग कर उसका निराकरण करते हुए अंतिम स्वरूप न दिया गया हो तो 15 दिन में सूची तैयार कर लें।

उसके बाद डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में चयन समिति गठित की जाएगी जिसमें बीएसए सचिव सदस्य, जिला मुख्यालय पर जीजीआईसी की प्रधानाचार्य और डीएम से नामित हिन्दी, उर्दू या अन्य भाषा में एक विशेषज्ञ सदस्य के रूप में शामिल होंगे। अभ्यर्थियों की सूची ज्येष्ठता क्रम में तैयार करके उसे उसकी चरित्र पंजिकाओं और अभिलेखों के साथ चयन समिति के सामने रखेगा।

बेसिक शिक्षा विभाग ने पदोन्नति में टीईटी को अनिवार्य किया है। पात्रता सूची में शिक्षक-शिक्षिकाओं के टीईटी उत्तीर्ण होने संबंधी विवरण अंकित किया जाएगा। पदोन्नति के लिए जो अध्यापक पात्र होंगे, उनसे वरिष्ठता के आधार पर प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय का विकल्प लिया जाएगा। विकल्प प्राप्त करने से पहले उन्हें बताया जाएगा कि विकल्प के लिए टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।