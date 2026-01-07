Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSeizure notices have been pasted on two homes of KGMU Dr. Rameez, accused of conversion
धर्मांतरण के आरोपी KGMU के डॉ. रमीज के 2 घरों पर कुर्की की नोटिस चस्पा, संपत्तियां भी खंगाल रही पुलिस

धर्मांतरण के आरोपी KGMU के डॉ. रमीज के 2 घरों पर कुर्की की नोटिस चस्पा, संपत्तियां भी खंगाल रही पुलिस

संक्षेप:

धर्मांतरण के आरोपी केजीएमयू के डॉ. रमीज के 2 घरों पर कुर्की की नोटिस चस्पा की गई है। इसके साथ ही दो थानों की पुलिस से डॉ. रमीज की संपत्तियों का ब्योरा जुटाया।

Jan 07, 2026 10:51 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

लखनऊ में दो महिला डॉक्टरों के यौनशोषण और धर्मांतरण के आरोपी केजीएमयू के डॉ. रमीज के पीलीभीत के न्यूरिया स्थित पैतृक आवास और उत्तराखंड के खटीमा में बुधवार को चौक पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस ने दोनों घरों पर कुर्की की नोटिस चस्पा की। इसके साथ ही दोनों थानों की पुलिस से डॉ. रमीज की संपत्तियों का ब्योरा जुटाया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस टीम ने आरोपी डॉ. और धर्मांतरण कराकर निकाह कराने वाले काजी व एक गवाह की तलाश में पीलीभीत के सदर और फीलखाना इलाके में छापेमारी की। आरोपियों का पता नहीं चला। पुलिस टीम ने परिवारीजनों और रिश्तेदारों से पूछताछ की। पूछताछ में पुलिस को तीनों के बारे में कई अहम जानकारियां मिली हैं। इसके साथ ही पीलीभीत और खटीमा पुलिस की टीमों को भी अलर्ट कर दिया है। पुलिस उपायुक्त लखनऊ पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने वहां के पुलिस अधिकारियों से बात कर पूरे प्रकरण से अ‌वगत कराया। इसके साथ ही कहा कि आरोपियों के बारे में कोई भी सुराग लगे तो उसकी जानकारी साझा करें। लखनऊ पुलिस की तीन टीमें उत्तराखंड, शाहजहांपुर, नोएडा और दिल्ली में आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही हैं।

घंटे भर छापेमारी, रिश्तेदारों को हिरासत में लेकर पूछताछ :

चौक पुलिस ने बुधवार को न्यूरिया स्थित घर पर छापा मारा था और एक रिश्तेदार को हिरासत में लेकर दो घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ में रिश्तेदार ने घर को उसे सौंप देने की बात कही थी। उधर, पुलिस की जांच में यह भी जानकारी मिली कि डॉ. रमीज ने आगरा निवासी महिला डॉ. का धर्मांतरण कराकर निकाह किया था। उसका निकाह पीलीभीत के सदर कोतवाली क्षेत्र के फीलखाना मोहल्ले के काजी जाहिद हसन राना ने कराया था। निकाह के दौरान मोहल्ले का ही शारिक नामक युवक गवाह बना था। इसकी जानकारी होने पर लखनऊ की चौक पुलिस पीलीभीत कोतवाली पहुंची।

निकाह के लिए तैयार गए थे कूट रचित दस्तावेज :

रिश्तेदारों से पूछताछ में पुलिस को कई चौकाने वाली जानकारियां मिली हैं। पुलिस को पता चला कि डॉ. रमीज ने आगरा की महिला डॉ. ने निकाह करने के लिए कई कूट रचित दस्तावेज तैयार किए थे। पुलिस अब उन दस्तावेजों का ब्योरा जुटा रही है। पुलिस को यह भी बताया गया कि महिला डॉ. को लेकर रमीज न्यूरिया स्थित आवास पर नहीं गया था। हालांकि महिला डॉ. ने अपने बयानों पीलीभीत में ही धर्मांतरण कराकर निकाह कराए जाने की बात कही थी। पुलिस अब दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें:योगी सरकार 21 जिलों में चलाने जा रही बड़ा अभियान, घर-घर जाएंगी टीमें
ये भी पढ़ें:हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इन 8 जिलों के जज को क्यों दी चेतावनी? कोर्ट ने क्या कहा
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today KGMU Lucknow
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |