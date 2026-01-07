धर्मांतरण के आरोपी KGMU के डॉ. रमीज के 2 घरों पर कुर्की की नोटिस चस्पा, संपत्तियां भी खंगाल रही पुलिस

संक्षेप: धर्मांतरण के आरोपी केजीएमयू के डॉ. रमीज के 2 घरों पर कुर्की की नोटिस चस्पा की गई है। इसके साथ ही दो थानों की पुलिस से डॉ. रमीज की संपत्तियों का ब्योरा जुटाया।

लखनऊ में दो महिला डॉक्टरों के यौनशोषण और धर्मांतरण के आरोपी केजीएमयू के डॉ. रमीज के पीलीभीत के न्यूरिया स्थित पैतृक आवास और उत्तराखंड के खटीमा में बुधवार को चौक पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस ने दोनों घरों पर कुर्की की नोटिस चस्पा की। इसके साथ ही दोनों थानों की पुलिस से डॉ. रमीज की संपत्तियों का ब्योरा जुटाया।

पुलिस टीम ने आरोपी डॉ. और धर्मांतरण कराकर निकाह कराने वाले काजी व एक गवाह की तलाश में पीलीभीत के सदर और फीलखाना इलाके में छापेमारी की। आरोपियों का पता नहीं चला। पुलिस टीम ने परिवारीजनों और रिश्तेदारों से पूछताछ की। पूछताछ में पुलिस को तीनों के बारे में कई अहम जानकारियां मिली हैं। इसके साथ ही पीलीभीत और खटीमा पुलिस की टीमों को भी अलर्ट कर दिया है। पुलिस उपायुक्त लखनऊ पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने वहां के पुलिस अधिकारियों से बात कर पूरे प्रकरण से अ‌वगत कराया। इसके साथ ही कहा कि आरोपियों के बारे में कोई भी सुराग लगे तो उसकी जानकारी साझा करें। लखनऊ पुलिस की तीन टीमें उत्तराखंड, शाहजहांपुर, नोएडा और दिल्ली में आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही हैं।

घंटे भर छापेमारी, रिश्तेदारों को हिरासत में लेकर पूछताछ : चौक पुलिस ने बुधवार को न्यूरिया स्थित घर पर छापा मारा था और एक रिश्तेदार को हिरासत में लेकर दो घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ में रिश्तेदार ने घर को उसे सौंप देने की बात कही थी। उधर, पुलिस की जांच में यह भी जानकारी मिली कि डॉ. रमीज ने आगरा निवासी महिला डॉ. का धर्मांतरण कराकर निकाह किया था। उसका निकाह पीलीभीत के सदर कोतवाली क्षेत्र के फीलखाना मोहल्ले के काजी जाहिद हसन राना ने कराया था। निकाह के दौरान मोहल्ले का ही शारिक नामक युवक गवाह बना था। इसकी जानकारी होने पर लखनऊ की चौक पुलिस पीलीभीत कोतवाली पहुंची।