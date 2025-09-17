छात्रा को अकेली देखकर घर में घुस आया ट्यूशन टीचर, करने लगा अश्लील हरकतें, फिर..

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ट्यूशन टीचर की शर्मनाक हरकत सामने है। नगर कोतवाली क्षेत्र में छात्रा घर में अकेली थी। उसे अकेला देखकर ट्यूशन टीचर घर में घुस आया। इसके बाद टीचर छात्रा के छेड़खानी करने लगा। टीचर ने छात्र के साथ अश्लील हरकतें की। यही नहीं आरोपी ने छात्रा को धमकाया भी। पीड़ित छात्रा के परिजन का आरोप है कि विरोध करने पर टीचर ने पथराव किया। प्रकरण की शिकायत पुलिस को दी गई है। शिकायत के बाद पुलिस ऐक्शन में आ गई। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है।

शिकायत में नाबालिग छात्रा के पिता का कहना है कि वह युवक ट्यूशन पढ़ाता है। सोमवार की देर शाम उनकी पुत्री घर में अकेली थी। इसी दौरान मानव नगर बड़ा रमना निवासी यश उर्फ लल्ला उनके घर में घुस गया और घर में अकेली पुत्री से गली-गलौज ्और अश्लील हरकत की तथा मोबाइल पर बात न करने पर धमकी दी। पुत्री की बड़ी बहन और जीजा मौके पर पहुंचे और युवक को पकड़ने की कोशिश की तो उसने पथराव कर दिया जिससे दामाद घायल हो गए। आरोप है कि वह पहले भी स्कूल आते-जाते समय मोबाइल पर बात न करने के कारण पुत्री को धमका चुका है। वहीं शिकायत करने पर युवक के परिजन विवाद पर उतारू हो जाते हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है।