तिजोरी खुली देखकर नौकर की डोली नीयत, शॉल में छिपाकर उड़ाए 69 लाख के जेवर-नकदी

झांसी में सराफा कारोबारी के यहां हुए लाखों रुपये की चोरी से पर्दा उठ गया। दरअसल, ये चोरी नौकर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर की थी। उसकी पत्नी ने सॉल में लपेटकर 69 लाख के जेवर-नगदी उड़ाए थे।

Feb 12, 2026 05:14 pm IST
Pawan Kumar Sharma संवाददाता, झांसी
यूपी के झांसी में पिछले दिनों सराफा कारोबारी के यहां हुए लाखों रुपये की चोरी से पर्दा उठ गया। दरअसल, ये चोरी किसी बाहरी ने नहीं बल्कि भीतर के ही शख्स ने ही की थी। दरअसल, नौकर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर 69 लाख के जेवर-नगदी उड़ाए थे। पुलिस के अनुसार तिरोजी खुली देख उसकी नियत डोल गई थी। पति-पत्नी ने शॉल में छिपाकर 65 लाख के जेवर और 3.10 नगद ले गई थी। वहीं, पुलिस ने शत-प्रतिशत माल की बरामदगी की है।

ये मामला मोहल्ला महाराजपुरा का है। जहां सराफा कारोबारी अनिल कुमार साहू बीती 3 फरवरी को कहीं गए थे। घर पर करीब 15-16 साल से काम करने वाला मोहल्ला स्कूलपुरा का रहने वाला नौकर सुनील अहिरवार था और ऊपर के कमरे में पत्नी थी। तभी वापस आकर देखा तो तिरोजी से 65 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात, नग व 310700 रुपये गायब थे। पति-पत्नी ने इसकी सूचना थाना पुलिस को दी। 11 फरवरी को पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

सीसीटीवी कैमरे में खोला राज

सीओ रामवीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रेमनगर थाना प्रभारी तुलसीराम पांडेय के नेतृत्च में पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई। सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो राज खुला। एक महिला शॉल कुछ छिपाकर जाती दिखाई दी। जब नौकर और मालिक को फुटेज दिखाई तो सभी अवाक रह गए। सीसीटीवी कैमरे में सुनील की पत्नी प्रीति कैद हुई। वह 3 फरवरी को साढ़े पांच बजे तेजी से कारोबारी के घर आई और कुछ ही मिनटों पर शॉल में कुछ छिपाकर ले जाती दिखाई दी।

बड़ी मुश्किल में कबूला जुर्म

पूछताछ में नौकर सुनील अहिरवार लगातार इनकार करता रहा। वह सालों से काम का हवाला देकर 10 रुपये तक पार न करने की बात कहता रहा। जब कड़ाई की गई तो उसने जुर्म कुबूल किया। बताया, तिजोरी खुली देख नियत डोल गई थी। पत्नी प्रीति को बुलाया। वह घर से नहीं निकला। ताकि शक न हो। लेकिन, बाद में सीसीटीवी कैमरों ने सारा भेद उजागर कर दिया।

ऐसे दिया वारदात को अंजाम

अनिल अहिरवार ने बताया कि मालिक के जाते ही घर में तिरोजी की चॉबी देख अमीर बनने की ललक जागने लगी। उसने बताया कि अगर वह स्वयं चोरी करता तो पकड़ा जाता। इसीलिए पत्नी प्रीति अहिरवार को बुलाया और चुपके से तिरोजी खोलेकर सारा माल पार किया। पत्नी तक जेवर-नगदी पहुंचाया। पत्नी से उसे घर के पंखों के जेवर, अन्य जगह छिपा दिया। ताकि किसी को शक न हो।

शत-प्रतिशत जेवर-नगदी बरामद

पकडे़ गए अनिल और उसकी पत्नी के पास से 3 लाख 10 हजार 700 रुपये नगद, 3 सोने की अंगूठी, 3 सोने के जंजीर, 4 सोने के तार की बालियां, 3 पत्थर के 400 ग्राम के कीमती नग, 25 चांदी के सिक्के, एक पूजन का धातु सिक्का। जिसकी कीमती 65 लाख रुपये है। सीओ रामवीर सिंह के अनुसार अभियुक्तों के पास से शत-प्रतिशत बरामद की गई है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

