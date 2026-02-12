तिजोरी खुली देखकर नौकर की डोली नीयत, शॉल में छिपाकर उड़ाए 69 लाख के जेवर-नकदी

संक्षेप: झांसी में सराफा कारोबारी के यहां हुए लाखों रुपये की चोरी से पर्दा उठ गया। दरअसल, ये चोरी नौकर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर की थी। उसकी पत्नी ने सॉल में लपेटकर 69 लाख के जेवर-नगदी उड़ाए थे।

यूपी के झांसी में पिछले दिनों सराफा कारोबारी के यहां हुए लाखों रुपये की चोरी से पर्दा उठ गया। दरअसल, ये चोरी किसी बाहरी ने नहीं बल्कि भीतर के ही शख्स ने ही की थी। दरअसल, नौकर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर 69 लाख के जेवर-नगदी उड़ाए थे। पुलिस के अनुसार तिरोजी खुली देख उसकी नियत डोल गई थी। पति-पत्नी ने शॉल में छिपाकर 65 लाख के जेवर और 3.10 नगद ले गई थी। वहीं, पुलिस ने शत-प्रतिशत माल की बरामदगी की है।

ये मामला मोहल्ला महाराजपुरा का है। जहां सराफा कारोबारी अनिल कुमार साहू बीती 3 फरवरी को कहीं गए थे। घर पर करीब 15-16 साल से काम करने वाला मोहल्ला स्कूलपुरा का रहने वाला नौकर सुनील अहिरवार था और ऊपर के कमरे में पत्नी थी। तभी वापस आकर देखा तो तिरोजी से 65 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात, नग व 310700 रुपये गायब थे। पति-पत्नी ने इसकी सूचना थाना पुलिस को दी। 11 फरवरी को पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

सीसीटीवी कैमरे में खोला राज सीओ रामवीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रेमनगर थाना प्रभारी तुलसीराम पांडेय के नेतृत्च में पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई। सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो राज खुला। एक महिला शॉल कुछ छिपाकर जाती दिखाई दी। जब नौकर और मालिक को फुटेज दिखाई तो सभी अवाक रह गए। सीसीटीवी कैमरे में सुनील की पत्नी प्रीति कैद हुई। वह 3 फरवरी को साढ़े पांच बजे तेजी से कारोबारी के घर आई और कुछ ही मिनटों पर शॉल में कुछ छिपाकर ले जाती दिखाई दी।

बड़ी मुश्किल में कबूला जुर्म पूछताछ में नौकर सुनील अहिरवार लगातार इनकार करता रहा। वह सालों से काम का हवाला देकर 10 रुपये तक पार न करने की बात कहता रहा। जब कड़ाई की गई तो उसने जुर्म कुबूल किया। बताया, तिजोरी खुली देख नियत डोल गई थी। पत्नी प्रीति को बुलाया। वह घर से नहीं निकला। ताकि शक न हो। लेकिन, बाद में सीसीटीवी कैमरों ने सारा भेद उजागर कर दिया।

ऐसे दिया वारदात को अंजाम अनिल अहिरवार ने बताया कि मालिक के जाते ही घर में तिरोजी की चॉबी देख अमीर बनने की ललक जागने लगी। उसने बताया कि अगर वह स्वयं चोरी करता तो पकड़ा जाता। इसीलिए पत्नी प्रीति अहिरवार को बुलाया और चुपके से तिरोजी खोलेकर सारा माल पार किया। पत्नी तक जेवर-नगदी पहुंचाया। पत्नी से उसे घर के पंखों के जेवर, अन्य जगह छिपा दिया। ताकि किसी को शक न हो।