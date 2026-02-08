पुलिस को देखकर अपनी ही सगाई छोड़कर भागा युवक, नाबालिग युवती से रेप का था आरोप
बागपत में नाबालिग दो चचेरी बहनों के अपहरण के बाद दो युवकों ने एक से रेप और दूसरे से दुष्कर्म का प्रयास किया था। इस मामले में आरोपी युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले में पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी करने उसकी सगाई में ही पहुंची तो वह रस्म बीच में ही छोड़कर भाग गया।
यूपी के बागपत से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां बालैनी क्षेत्र के गांव से नाबालिग दो चचेरी बहनों के अपहरण के बाद दो युवकों ने एक से रेप किया जबकी दूसरे से दुष्कर्म करने की कोशिश की। इस मामले में आरोपी युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। शनिवार को रेप पीड़िता के परिजनों ने थाने पर कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया। इसके बाद पुलिस मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी करने उसकी सगाई में ही पहुंच गई। इस दौरान आरोपी सगाई छोड़कर भाग निकला। वहीं आरोपी के परिजनों से पुलिस की नोकझोंक भी हुई।
बालैनी क्षेत्र के गांव में गुरुवार शाम एक वृद्ध महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजन महिला के अंतिम संस्कार की तैयारी में लगे हुए थे। इसी का फायदा उठाकर पास के गांव मतानतनगर के रहने वाले युवक मिंटू ने मृतका की पोती को फोन कर अश्लील फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हुए उसे अपनी चचेरी बहन को साथ लाने को कहा। आरोपी की धमकी से डरी किशोरी चचेरी बहन को लेकर गांव के बाहर पहुंची तो आरोपी मिंटू ने अपने साथी सिद्धार्थ के साथ मिलकर दोनों बहनों का अपहरण कर लिया और उन्हें कार में साथ ले गए।
एक से रेप और दूसरे से रेप की कोशिश
रातभर दोनों युवकों ने डरा धमकाकर उन्हें अपने साथ रखा और एक किशोरी के दुष्कर्म और दूसरी किशोरी के साथ रेप करने की कोशिश की। घटना का पता चलने के बाद परिजनों ने आरोपी युवकों के खिलाफ थाने पर हंगामा किया। जिसके बाद दोनों युवकों मिंटू और सिद्धार्थ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। वहीं, जब पुलिस आरोपी के घर पहुंची तो उसकी सगाई की रस्म चल रही थी। पुलिस को देखते ही वह फरार हो गया। इस बीच परिजनों के साथ पुलिस की तीखी नोकझोंक भी हुई।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
