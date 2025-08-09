सड़क हादसे में घायल परिवार को देख अखिलेश ने रोका काफिला, पति-पत्नी और बेटी को भिजवाया अस्पताल

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को मानवीय संवेदनाओं का परिचय दिया। रक्षाबंधन के दिन सड़क हादसे में घायल हुए एक दंपती और उनकी बेटी की तुरंत मदद की और अपनी गाड़ी से अस्पताल भिजवाया।

जानकारी के अनुसार, मोहल्ला भरथना मंडी निवासी दीपचंद पत्नी सुनीता व 16 साल की बेटी शिवानी के साथ मोपेड से रक्षाबंधन पर ससुराल जसवंतनगर भैसान जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोपहर करीब दो बजे छिमारा के पास एक कार ने उनकी मोपेड में टक्कर मार दी। सड़क पर गिरकर तीनों घायल हो गए। इसी दौरान सपा अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अध्यक्ष अखिलेश यादव सैफई से इटावा अपने चाचा राजपाल यादव के घर जा रहे थे। उनका काफिला इधर से गुजरा तो तीनों लोगों को सड़क पर घायल पड़ा देखा। उन्होंने तत्काल काफिला रुकवाया और खून से लथपथ घायलों को काफिले की एंबुलेंस से सैफई मेडिकल कॉलेज भिजवाया। पुलिस ने चालक को कार समेत पकड़ लिया है।