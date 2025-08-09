Seeing the injured in a road accident Akhilesh stopped the convoy and took them to the hospital सड़क हादसे में घायल परिवार को देख अखिलेश ने रोका काफिला, पति-पत्नी और बेटी को भिजवाया अस्पताल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को मानवीय संवेदनाओं का परिचय दिया। रक्षाबंधन के दिन सड़क हादसे में घायल हुए एक दंपती और उनकी बेटी की तुरंत मदद की और अपनी गाड़ी से अस्पताल भिजवाया।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, इटावाSat, 9 Aug 2025 07:46 PM
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को मानवीय संवेदनाओं का परिचय दिया। रक्षाबंधन के दिन सड़क हादसे में घायल हुए एक दंपती और उनकी बेटी की तुरंत मदद की और अपनी गाड़ी से अस्पताल भिजवाया।

जानकारी के अनुसार, मोहल्ला भरथना मंडी निवासी दीपचंद पत्नी सुनीता व 16 साल की बेटी शिवानी के साथ मोपेड से रक्षाबंधन पर ससुराल जसवंतनगर भैसान जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोपहर करीब दो बजे छिमारा के पास एक कार ने उनकी मोपेड में टक्कर मार दी। सड़क पर गिरकर तीनों घायल हो गए। इसी दौरान सपा अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अध्यक्ष अखिलेश यादव सैफई से इटावा अपने चाचा राजपाल यादव के घर जा रहे थे। उनका काफिला इधर से गुजरा तो तीनों लोगों को सड़क पर घायल पड़ा देखा। उन्होंने तत्काल काफिला रुकवाया और खून से लथपथ घायलों को काफिले की एंबुलेंस से सैफई मेडिकल कॉलेज भिजवाया। पुलिस ने चालक को कार समेत पकड़ लिया है।

वहीं, घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अखिलेश यादव के इस कदम की सराहना की। समाजवादी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, “देश के सबसे संवेदनशील और मानवीय संवेदनाओं से भरपूर नेता अखिलेश यादव आज रक्षाबंधन के मौके पर सैफई से इटावा जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने पहले से ही एक दुर्घटनाग्रस्त एक दंपति और बच्चे को घायल अवस्था में देखा तो अपना काफिला रुकवाया और तुरंत अपने काफिले में चल रही VIP एंबुलेंस से सभी लोगों को अस्पताल पहुंचवाया और तत्कालिक मदद की और अपने साथ के लोगों एवं स्टाफ को घायल दंपत्ति और बच्चे की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया।” एक अन्य यूजर ने लिखा, “अखिलेश यादव ने इंसानियत की मिसाल पेश की।”

