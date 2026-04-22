स्टेज पर दूल्हे को लड़खड़ाते हुए देख दुल्हन का चढ़ा पारा, शादी से किया इनकार, घराती और बारातियों में मारपीट

कानपुर में वरमाला के वक्त दुल्हन को शक हुआ कि उसका होने वाला पति शराब के नशे है। इस पर उसने स्टेज पर ही शादी करने से मना दिया। यह बात जब बारातियों को पता चली तो हंगामा शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई।

UP News: यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां वरमाला के वक्त दुल्हन को शक हुआ कि उसका होने वाला पति शराब के नशे है। इस पर उसने स्टेज पर ही शादी करने से मना दिया। यह बात जब बारातियों को पता चली तो हंगामा शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। किसी तरह गांव के लोगों ने स्थिति संभाली। बुधवार को दिनभर हुई पंचायत के बाद भी बात नहीं बनी और बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई।

कानपुर देहात के मंगलपुर क्षेत्र स्थित औरंगाबाद झड़ा गांव के रहने वाले विजयपाल कमल ने अपनी बेटी की शादी चंदर्रा थाना कोंच जिला जालौन के रहने वाले रमेश चंद के बेटे रविकांत के साथ तय की थी। मंगलवार रात बारात आई। रात करीब 10 बजे द्वारचार के बाद बारातियों को भोजन कराया गया। जयमाल के वक्त दूल्हे रविकांत को नशे की हालत में देख दुल्हन ने शादी करने से मना कर दिया। यह बात जब बारातियों को पता चली तो विवाद शुरू हो गया। कुछ ही देर में जनातियों और बारातियों में मारपीट शुरू हो गई।

रिश्तेदारों और गांव के बजुर्गों ने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांत कराने के बाद सुलह-समझौते का प्रयास किया। बुधवार को दिनभर इस पर पंचायत होती रही लेकिन दुल्हन से शादी करने से साफ मना कर दिया। हालांकि वर पक्ष दूल्हे के नशे में होने की बात को खारिज करता रहा। बात नहीं बनने पर दोनों पक्षों ने आपसी लेनदेन का निस्तारण कर लिया और बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई। इस संबंध में इंस्पेक्टर मंगलपुर ने बताया कि दोनों पक्षों में आपस में समझौता होने के बाद बारात वापस चली गई। किसी ने पुलिस को तहरीर नहीं दी।

डीजे बजाने को लेकर वर-वधू पक्ष भिड़े उधर, इटावा के चौबिया थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी समारोह के दौरान डीजे बजाने को लेकर बारातियों और लड़की पक्ष के बीच हुई मारपीट में दूल्हे के भाई समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया।