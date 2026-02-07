कोर्ट की फाइल अधिवक्ता के हाथ में देख भड़के डीएम, पेशकार के खिलाफ ऐक्शन

कोर्ट की फाइल अधिवक्ता के हाथ में देख भड़के डीएम, पेशकार के खिलाफ ऐक्शन
यूपी की राजधानी लखनऊ में डीएम विशाख जी ने समाधान दिवस की अध्यक्षता की। समाधान दिवस के बीच एक अधिवक्ता न्यायालय की फाइल लेकर डीएम के समक्ष आ गए। न्यायालय की फाइल अधिवक्ता के हाथ में देख डीएम भड़क गए और पेशकार के खिलाफ ऐक्शन लिया है।
यूपी के लखनऊ जिले की पांचों तहसीलों में शनिवार को सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इस दौरान सरोजनीनगर में डीएम विशाख जी ने समाधान दिवस की अध्यक्षता की। समाधान दिवस के बीच एक अधिवक्ता न्यायालय की फाइल लेकर डीएम के समक्ष आ गए। न्यायालय की फाइल अधिवक्ता के हाथ में देख डीएम भड़क गए और पेशकार सुरेश कुमार को निलम्बित करने का आदेश दे दिया। इसकी जानकारी मिलते ही सरोजनीनगर बार एसोसिएशन के महामंत्री गोविन्द्र प्रताप शुक्ला के नेतृत्व में पहुंचे अधिवक्ताओं ने डीएम विशाख जी से पेशकार सुरेश कुमार को निलंबित न करने की मांग करने लगे। इस पर डीएम ने अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) राकेश सिंह को मामले की जांच सौंपते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
इसी दौरान सरोजनीनगर तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में दर्जनों अधिवक्ताओं ने डीएम विशाख जी को ज्ञापन देकर नायब तहसीलदार बिजनौर विवेक सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इन अधिवक्ताओं का आरोप था कि नायब तहसीलदार आवास पर बैठक आदेश पारित करते हैं। नायब तहसीलदार बिजनौर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सरोजनीनगर तहसील से स्थानांतरित किये जाने की मांग की। बार एसोसिएशन ने उपनिबंधक प्रथम पर भी निजी कर्मचारियों को रखने का आरोप लगाया। इसके अलावा एसोसिएशन ने न्यायालयों के कार्य सुचारू रूप से नहीं चलाने, उपजिलाधिकारी पी-2 कार्यालय में नियमित कर्मचारियों की तैनाती, तहसील परिसर में ही एसीपी कृष्णानगर कार्यालय स्थानांतरित करने, लेखपाल और कानूनगो को समय पर कार्यालय में उपस्थित रहने एवं शौचालय की व्यवस्था किये जाने की मांग की। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी अजय जैन, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राकेश सिंह एवं तहसीलदार सरोजनीनगर सुखबीर सिंह मौजूद रहे।
लेखपाल मुख्यालय संबद्ध
सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान एक शिकायतकर्ता द्वारा अपनी भूमि पर अवैध अतिक्रमण से संबंधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पूर्व में दिए गए आवेदन का न तो सही ढंग से निस्तारण किया गया और न ही वास्तविक स्थिति के अनुरूप रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस मामले में लापरवाही पाए जाने पर जिलाधिकारी ने राजस्व निरीक्षक को गलत निस्तारण प्रस्तुत करने और पूर्व आवेदन का समुचित निस्तारण न कराने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया। साथ ही लेखपाल ललितेश सिंह को तत्काल प्रभाव से तहसील से हटाते हुए मुख्यालय से संबद्ध करने और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए।
निर्माण सामग्री को सीज करने के आदेश दिए
सरोजनीनगर की कुरौनी ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान संतोष यादव ने डीएम से शिकायत की कि करीब सात वर्ष पहले ग्राम पंचायत की करीब 30 बीघा सरकारी जमीन पीएनसी कंपनी को किराए पर दी थी। तब कानपुर एलिवेटेड रोड का निर्माण कर रही पीएनसी कंपनी ने इस जमीन पर अपना मिक्सर प्लांट लगाया था। लंबा समय बीतने के बाद पीएनसी कंपनी न तो किराया दे रही है और न ही जमीन खाली कर रही है। ग्राम प्रधान की इस शिकायत को सुनकर डीएम ने जमीन पर मौजूद सारी सामग्री को तत्काल सीज करने के आदेश दिए हैं।
चक्की का बिल 5.20 हजार
सरोजनीनगर के पिपरसंड गांव में रहने वाले अजय विक्रम सिंह की गांव में चक्की है। अजय का कहना है अगस्त तक उनका बिजली का बिल जमा है। इसके बाद उनके पास 4697 रुपये बिल आया। यह अक्तूबर में बढ़कर 04 लाख 48 हजार 317 हो गया। जिसपर उन्होंने बिजली विभाग में बिल ठीक कराने का प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर एसडीओ द्वारा उनके परिसर की जांच कराई गई। लेकिन बिल ठीक नहीं कराया गया। जनवरी माह में उनके पास 05 लाख 20 हजार 120 रुपये आया है।
तालाबों से अवैध कब्जे हटवाने की मांग
सरोजनीनगर के चंद्रावल गांव में रहने वाले अरुण कुमार का आरोप है कि गांव स्थित तालाब को मिट्टी डालकर पाटा जा रहा है। जिससे ग्राम वासियों की जल निकासी बंद हो जाएगी और रास्तों में पानी भरेगा। इसके साथ ही इस तालाब के पानी से अपनी फसलों की सिंचाई करने वाले किसानों के सामने भी पानी की समस्या पैदा हो जाएगी। उधर सरोजनीनगर द्वितीय वार्ड-18 के रहने वाले सुरेंद्र रावत ने शिकायती पत्र देकर फर्रूखाबाद-चिल्लावां के दो दर्जन से अधिक तालाबों से अवैध कब्जे हटाकर कब्जा मुक्त कराए जाने की मांग की है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।और पढ़ें